Itinerarios accesibles
El Ayuntamiento de Córdoba mejorará la accesibilidad y la movilidad en el entorno de Cruz de Juárez
El Ayuntamiento de Córdoba invertirá 121.000 euros en la mejora de la accesibilidad y movilidad del entorno de Cruz de Juárez, con rebajes de aceras y suelo podotáctil para facilitar el tránsito peatonal
La delegación de Accesibilidad e Inclusión del Ayuntamiento de Córdoba invertirá 121.000 euros en varias obras de mejora de la accesibilidad y la movilidad del entorno de Cruz de Juárez, especialmente en los alrededores del centro cívico norte. Como ha explicado el delegado de Accesibilidad, Bernardo Jordano, la adjudicación del contrato tendrá luz verde en la junta de gobierno local del próximo lunes y el plazo de ejecución de los trabajos será de dos meses.
En cuanto a la intervención, se compone de diez actuaciones localizadas en hasta 17 pasos de peatones. Se harán rebajes de acera, se instalará suelo podotáctil para facilitar la movilidad a personas con visión reducida y se hará un recrecimiento de las aceras que permitirá una mejor visión de los peatones por parte de los conductores de vehículos. Además, en la parte de calzada, se ejecutarán también algunas elevaciones lo que supondrá un calmado del tráfico rodado.
Además, según ha detallado Jordano, el recrecimiento de las aceras hará que se eliminen aparcamientos indebidos de personas que dejaban el coche en la misma curva, algo que con la obra ya será imposible. Para el delegado de Accesibilidad, intervenciones de este tipo son "más efectivas, incluso, que los bolardos".
Coordinación con Movilidad y Aucorsa
Para este tipo de intervenciones, ha incidido Jordano, la coordinación entre Accesibilidad, Movilidad y Aucorsa es esencial. Por ejemplo, con la intervención se va a producir un estrangulamiento del tráfico y habrá que evitar un problema con el giro de los autobuses.
Baños para personas ostomizadas
Esta actuación en Cruz de Juárez, además de coincidir con otra de índole similar en la zona de Cañero, también vendrá a la misma vez que la instalación de un baño para personas ostomizadas y con movilidad reducida en el centro cívico norte (parte de un contrato que hará lo mismo en otros espacios similares). Según ha recordado Jordano, hace dos años y medio apenas había dos baños para personas ostomizadas en Córdoba (en los hospitales) y el objetivo ahora es que cuando acabe este ejercicio haya un total de 25 repartidos por distintos puntos. Aquí ha agradecido la colaboración de la Delegación de Participación Ciudadana, que se encarga de detectar las necesidades en este sentido.
Por su parte, Juan Gregorio Ramírez, del consejo de distrito Norte, ha valorado la intervención que se hará, al entender que "mejorará muchísimo toda la zona". Además, como ha indicado Ramírez, "siempre hay un problema con los pasos de peatones, los coches no te ven hasta que estás ahí", por lo que considera que con la obra esto podrá mejorar.
