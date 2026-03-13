Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha de género UCOConvento ReginaDesahucio madreOvarios poliquísticosCerro MurianoDespedidas de solteroClínica estéticaPasarela TurruñuelosPérdidas aceiteBurka
instagramlinkedin

Itinerarios accesibles

El Ayuntamiento de Córdoba mejorará la accesibilidad y la movilidad en el entorno de Cruz de Juárez

El Ayuntamiento de Córdoba invertirá 121.000 euros en la mejora de la accesibilidad y movilidad del entorno de Cruz de Juárez, con rebajes de aceras y suelo podotáctil para facilitar el tránsito peatonal

Bernardo Jordano, en uno de los pasos de peatones junto al centro cívico Norte.

Bernardo Jordano, en uno de los pasos de peatones junto al centro cívico Norte. / CÓRDOBA

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La delegación de Accesibilidad e Inclusión del Ayuntamiento de Córdoba invertirá 121.000 euros en varias obras de mejora de la accesibilidad y la movilidad del entorno de Cruz de Juárez, especialmente en los alrededores del centro cívico norte. Como ha explicado el delegado de Accesibilidad, Bernardo Jordano, la adjudicación del contrato tendrá luz verde en la junta de gobierno local del próximo lunes y el plazo de ejecución de los trabajos será de dos meses.

En cuanto a la intervención, se compone de diez actuaciones localizadas en hasta 17 pasos de peatones. Se harán rebajes de acera, se instalará suelo podotáctil para facilitar la movilidad a personas con visión reducida y se hará un recrecimiento de las aceras que permitirá una mejor visión de los peatones por parte de los conductores de vehículos. Además, en la parte de calzada, se ejecutarán también algunas elevaciones lo que supondrá un calmado del tráfico rodado.

Además, según ha detallado Jordano, el recrecimiento de las aceras hará que se eliminen aparcamientos indebidos de personas que dejaban el coche en la misma curva, algo que con la obra ya será imposible. Para el delegado de Accesibilidad, intervenciones de este tipo son "más efectivas, incluso, que los bolardos".

Paso de peatones en el entorno de Cruz de Juárez, en bastante mal estado.

Paso de peatones en el entorno de Cruz de Juárez, en bastante mal estado. / CÓRDOBA

Coordinación con Movilidad y Aucorsa

Para este tipo de intervenciones, ha incidido Jordano, la coordinación entre Accesibilidad, Movilidad y Aucorsa es esencial. Por ejemplo, con la intervención se va a producir un estrangulamiento del tráfico y habrá que evitar un problema con el giro de los autobuses.

Baños para personas ostomizadas

Esta actuación en Cruz de Juárez, además de coincidir con otra de índole similar en la zona de Cañero, también vendrá a la misma vez que la instalación de un baño para personas ostomizadas y con movilidad reducida en el centro cívico norte (parte de un contrato que hará lo mismo en otros espacios similares). Según ha recordado Jordano, hace dos años y medio apenas había dos baños para personas ostomizadas en Córdoba (en los hospitales) y el objetivo ahora es que cuando acabe este ejercicio haya un total de 25 repartidos por distintos puntos. Aquí ha agradecido la colaboración de la Delegación de Participación Ciudadana, que se encarga de detectar las necesidades en este sentido.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, Juan Gregorio Ramírez, del consejo de distrito Norte, ha valorado la intervención que se hará, al entender que "mejorará muchísimo toda la zona". Además, como ha indicado Ramírez, "siempre hay un problema con los pasos de peatones, los coches no te ven hasta que estás ahí", por lo que considera que con la obra esto podrá mejorar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
  2. Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
  3. El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera
  4. Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
  5. Seis colegios públicos de Córdoba, entre los 100 mejores de España para el ranking de referencia de MiCole
  6. «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
  7. Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
  8. Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)

El Festival del Aceite: productores y almazaras muestran en Córdoba la diversidad del AOVE y sus beneficios

El Festival del Aceite: productores y almazaras muestran en Córdoba la diversidad del AOVE y sus beneficios

Cae una red que introducía droga en Andalucía procedente de Brasil y que operaba en Córdoba

Cae una red que introducía droga en Andalucía procedente de Brasil y que operaba en Córdoba

La Fiscalía de Córdoba afirma que "no pueden descartarse" pruebas nuevas en la zona cero de Adamuz

La Fiscalía de Córdoba afirma que "no pueden descartarse" pruebas nuevas en la zona cero de Adamuz

El Reina Sofía y el Imibic buscan biomarcadores para predecir el ovario poliquístico en niñas de 5 a 9 años

El Reina Sofía y el Imibic buscan biomarcadores para predecir el ovario poliquístico en niñas de 5 a 9 años

Al-Zahara pedirá a la Junta ampliar los plazos para realizar la inspección técnica de edificios obligatoria

Al-Zahara pedirá a la Junta ampliar los plazos para realizar la inspección técnica de edificios obligatoria

El Ayuntamiento de Córdoba mejorará la accesibilidad y la movilidad en el entorno de Cruz de Juárez

El Ayuntamiento de Córdoba mejorará la accesibilidad y la movilidad en el entorno de Cruz de Juárez

Fundación La Caixa aporta 10.000 euros a Cáritas Córdoba para ayudar a las familias afectadas por el temporal

La jueza requiere a Adif que aclare "inmediatamente" si actuó el 3 de marzo en Adamuz sin autorización

La jueza requiere a Adif que aclare "inmediatamente" si actuó el 3 de marzo en Adamuz sin autorización
Tracking Pixel Contents