La asociación de víctimas de Adamuz critica el silencio de Adif: "No habido hasta la fecha ni una sola palabra, gesto o comunicación hacia nosotros"

La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, presidida por Mario Samper Pereira, ha remitido un escrito al presidente de Adif donde le reprocha la falta de comunicación de la entidad pública tras el descarrilamiento ferroviario del 18 de enero y expresa su inquietud por posibles actuaciones realizadas después del accidente que, a juicio de la aasociación, deberían esclarecerse en sede judicial.

Según recoge la carta hecha pública por el colectivo, en los días y semanas posteriores al siniestro se habrían puesto en contacto con los afectados distintas instituciones y representantes públicos, entre ellos la Casa Real, responsables del Ministerio de Transportes, la Subdelegación del Gobierno en Huelva, responsables de Renfe y diversas autoridades autonómicas y locales. Sin embargo, la asociación asegura que no ha recibido “ni una sola palabra, gesto o comunicación” por parte de la dirección de Adif.

"Resulta profundamente sorprendente y doloroso que desde la dirección de Adif -señala la carta de las víctimas-, institución directamente vinculada con la infraestructura ferroviaria y posiblemente con responsabilidades en lo ocurrido, no haya habido hasta la fecha ni una sola palabra, gesto o comunicación hacia nosotros".

Inquietud ante las actuaciones posteriores de Adif

En la carta, firmada por Mario Samper, la asociación traslada además una preocupación añadida. "Según hemos tenido conocimiento, se habría retirado material del escenario del suceso sin autorización judicial, así como se podría haber manipulado documentación que podría constituir prueba relevante en el proceso judicial", señala la misiva. "Estos hechos, de confirmarse, resultarían extremadamente graves y generarían aún mayor inquietud entre quienes buscamos únicamente que se esclarezca la verdad".

Cabe recordar que este mismo viernes, la jueza que investiga el accidente ferroviario ha requerido al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) "para que informe inmediatamente" aclarando si ejecutó actuaciones de mantenimiento en la zona cero de la catástrofe el 3 de marzo pasado, un día antes de que le prohibiese intervenir sin un preaviso de 15 días al juzgado.

Trabajos en la zona cero de Adamuz después de la tragedia ferroviaria. / Manuel Murillo

En su carta dirigida al presidente de Adif, la asociación de víctimas evita entrar en responsabilidades penales o administrativas concretas, que deja en manos de los tribunales, pero sí reclama a Adif, al menos un gesto de empatía hacia las personas afectadas, "un gesto de humanidad, cercanía y respeto". En ese sentido, la asociación de víctimas acaba la carta confiando en que "aunque tarde, pueda usted dirigirse a nosotros para ofrecer al menos una explicación, un gesto de empatía y el compromiso de colaborar con total transparencia para que se esclarezcan los hechos".