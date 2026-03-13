El asno andaluz, protagonista de unas jornadas educativas en Córdoba que acercan la historia y el valor rural a 2.800 escolares

Córdoba convierte estos días la educación en una experiencia viva pegada a sus raíces más rurales. Más de 2.800 escolares de 24 centros educativos de la capital participan entre este viernes y el sábado en las jornadas organizadas con motivo del 3º Campeonato Nacional del Asno de Pura Raza Andaluza.

La actividad está promovida por la Asociación del Asno de Pura Raza Andaluza y coorganizadas con la delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba, con colaboración de la Diputación, la Universidad de Córdoba (UCO) y la Junta de Andalucía.

Durante las visitas, el alumnado tiene la oportunidad de conocer de cerca el asno andaluz, descubrir su papel en la historia y su importancia en el desarrollo rural, además de aprender sobre los aparejos tradicionales vinculados a este animal. Uno de los momentos más destacados para los menores es el contacto directo con los ejemplares participantes en el campeonato, una experiencia que despierta gran interés entre los escolares.

Un aprendizaje ligado al patrimonio de Córdoba

Estas jornadas buscan acercar a los más jóvenes a una parte esencial del patrimonio rural andaluz. A través de esta propuesta, los escolares no solo observan a los animales, sino que también profundizan en su valor histórico, cultural y social, en una iniciativa que conecta la educación con el entorno más cercano.

El campeonato y sus actividades paralelas refuerzan además la difusión de una raza estrechamente vinculada al campo andaluz y a la memoria colectiva de muchos municipios, también en la provincia de Córdoba.

Autoridades y organizadores de la jornada en la UCO. / CÓRDOBA

La programación tiene también un marcado carácter inclusivo, ya que en ella participan aulas específicas de colegios de la ciudad. De esta forma, niños y niñas con distintas necesidades educativas pueden sumarse a una experiencia adaptada y compartida con el resto del alumnado.

La concejal de Educación e Infancia destaca el éxito de ls jornadas

La delegada de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba, Narci Ruiz, ha destacado la implicación municipal en esta cita. “Estamos muy orgullosos de colaborar con este evento y, por eso, hemos animado a todos los centros educativos a participar, porque tenemos claro que la educación también consiste en acercar a nuestros niños y niñas a su entorno, su historia y su patrimonio”, ha señalado.

La delegada de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba, Narci Ruiz, acaricia uno de los asnos, junto a una de las monitoras. / CÓRDOBA

Ruiz ha añadido además que “estamos muy satisfechos de que esta actividad, con carácter inclusivo, permita que todos los escolares puedan disfrutar y aprender en unas jornadas que están siendo un verdadero éxito y están poniendo en valor un animal tan ligado a nuestra historia y raíces”.

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Con propuestas como esta, Córdoba refuerza la conexión entre escuela, patrimonio y mundo rural, al tiempo que acerca a las nuevas generaciones una figura tan simbólica como el asno de Pura Raza Andaluza, convertido estos días en protagonista de una cita educativa y cultural de primer nivel en la ciudad.