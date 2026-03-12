Unión por el cambio: así es como la Delegación de Juventud impulsa a los jóvenes para transformar la realidad de sus distritos

Hacer partícipes a los jóvenes cordobeses para transformar su realidad es clave para el desarrollo social. Cuando los jóvenes sienten que forman parte de sus distritos, se convierten en agentes del cambio, toman la palabra y se gestan ideas brillantes que se materializan en proyectos. Para que esto sea posible, la Delegación de Juventud impulsa diversos programas como Ciudadanía Joven o Zonas Neo, con el objetivo de canalizar la participación juvenil y traducir sus iniciativas en acciones reales.

La Delegación mantiene su compromiso con la juventud y promueve su papel como agente activo.

Proyectos como ‘Un puente con clase’, que se enmarca dentro del programa Ciudadanía Joven, y el Skatepark de Cañero, en Zonas Neo, son ejemplo del compromiso participativo que mantiene la Delegación con los jóvenes. En este caso ha aportado su granito actuando como colaboradora e intermediaria de estas iniciativas.

Asamblea participativa en el Centro de Iniciativas Culturales Osio. / Planneo Córdoba Joven

‘Un puente con clase’: seña de identidad de Córdoba

«Los habitantes del barrio de Fátima llevamos más de 60 años conviviendo con el arroyo Pedroches, y con uno de los puentes ‘más romanos’ que hay en nuestra provincia», explica Marcos Naz, profesor del IES Gran Capitán. El pasado mes de diciembre, el alumnado del Grado de Gestión Cultural de la Universidad de Córdoba le planteó a la Junta Municipal de Distrito Levante la organización de unas jornadas divulgativas en torno al puente, que tuvo una gran acogida entre los representantes de los vecinos y los grupos políticos. Fruto de esta iniciativa surgió el proyecto ‘Un puente con clase’.

Iniciativa 'Un puente con clase'. / Planneo Córdoba Joven

Las jornadas, organizadas por la Delegación de Juventud en colaboración con la Delegación de Participación Ciudadana, se celebraron el pasado 23 de febrero. «Se ha querido homenajear al monumento y a su entorno, y ponerlo en valor para las nuevas generaciones del barrio», añade Naz.

Cuatro charlas, un objetivo

En la iniciativa ‘Un puente con clase’ se impartieron cuatro charlas desde un enfoque multidisciplinar, y con la participación de especialistas de diferentes ámbitos que abordaron su estudio desde un punto de vista histórico, ecológico, social e identitario. La jornada se dirigió a los estudiantes de los centros educativos del IES Gran Capitán y del Colegio Séneca. También se invitó a la asociación de vecinos, familias y habitantes del distrito.

Ponentes de la jornada Guillermo López , profesor de la Universidad del área de Patrimonio, relató la evolución histórica del puente.

, profesor de la Universidad del área de Patrimonio, relató la evolución histórica del puente. Agustín Castro , profesor jubilado de Biología del IES Gran Capitán, explicó los valores naturales del arroyo Pedroches.

, profesor jubilado de Biología del IES Gran Capitán, explicó los valores naturales del arroyo Pedroches. Rafael Ordóñez , secretario del Consejo de Distrito de Levante y miembro de la AAVV Amanecer, reclamó una mayor atención y mantenimiento del puente y del arroyo por parte de toda la sociedad.

, secretario del Consejo de Distrito de Levante y miembro de la AAVV Amanecer, reclamó una mayor atención y mantenimiento del puente y del arroyo por parte de toda la sociedad. Gabriel Moya, presidente de ACISGRU.

Iniciativa 'Un puente con clase'. / Planneo Córdoba Joven

Una iniciativa que invita a la reflexión

En los últimos tiempos, la conexión digital ha impactado de manera directa en la sociedad y, especialmente, en los más jóvenes. Iniciativas como ‘Un puente con clase’ ayuda a revertir, por un momento, esta situación. «Esa hora de reflexión que tuvimos juntos, sentados en el puente y en la que expertos nos mostraron lo importante que es para nuestro distrito, es una manera de contemplar lo que nos rodea, alejada de las nuevas tecnologías», indica el docente.

Iniciativa 'Un puente con clase'. / Planneo Córdoba Joven

Skatepark de Cañero: un referente para las disciplinas urbanas de la ciudad

La mejora integral del Skatepark Original Cañero Crew es otro de los proyectos participativos en los que trabaja la Delegación de Juventud. Su objetivo es promover buenas prácticas, entornos saludables y una convivencia equilibrada entre usuarios y vecinos, en un entorno que es referente para las disciplinas urbanas de Córdoba.

Esta iniciativa tuvo su origen en la competición que organizó, el pasado mes de diciembre, la Federación Nacional de Skate en el reciento, donde se observó el potencial deportivo que brinda el espacio y la necesidad de abordar actuaciones de mejora relativas al mantenimiento, la seguridad, la convivencia y la proyección cultural.

Asamblea participativa en el Centro de Iniciativas Culturales Osio. / Planneo Córdoba Joven

A partir de este momento se puso en marcha un proceso de diálogo que comenzó con una asamblea participativa en el Centro de Iniciativas Culturales Osio. Al encuentro asistieron una treintena de jóvenes skaters y grafiteros de la ciudad y se recogieron propuestas deportivas, culturales y organizativas. Además, la Delegación también se reunió con los vecinos del distrito que habían expresado su malestar por el mal uso del espacio.

Tras este trabajo previo, se celebró una reunión de coordinación interinstitucional y comunitaria el pasado mes de febrero, donde se alcanzaron diversos acuerdos para dar respuesta a las demandas planteadas por los colectivos.

Asamblea participativa en el Centro de Iniciativas Culturales Osio. / Planneo Córdoba Joven

Relevancia del recinto a nivel autonómico El próximo 18 de abril, el Skatepark OCC será sede del Campeonato de la Federación Andaluza de Skate.

Nueva etapa para el Skate OCC

La materialización de esta nueva etapa se producirá en el marco de unas jornadas que se celebrarán próximamente y que supondrán el pistoletazo de salida de un modelo de trabajo basado en la participación, la corresponsabilidad y el diálogo constante entre administración, colectivos juveniles y tejido vecinal.

Asamblea participativa en el Centro de Iniciativas Culturales Osio. / Planneo Córdoba Joven

Estas acciones se enmarcan dentro del programa Ciudadanía Joven de la Delegación, espacios de ocio seguro y alternativo que se desarrollan en los distritos de la ciudad y que se dirigen a los más jóvenes. En este caso, el proyecto tendrá como protagonistas a las disciplinas del skate y del grafiti, demostrando, una vez más, el compromiso que mantiene la entidad con la juventud y su papel como agente activo en la construcción de la ciudad.