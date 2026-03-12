Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Denuncias clínicaCerro MurianoDespedidas de solteroCentros comercialesPasarela TurruñuelosPérdidas aceiteBurkaHotelesJuicio Semana SantaCórdoba CF
instagramlinkedin

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las pérdidas en el olivar, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, donde se ha aprobado la prohibición de acceder con burka o niqab a edificios públicos municipales y la visita de la ministra de Defensa a la Base de Cerro Muriano en el clima de tensión internacional son las tres noticias que marcan la actualidad en la tarde de este jueves 12 de marzo

Dos perosnas con burka o niqab, en una imagen de archivo.

Dos perosnas con burka o niqab, en una imagen de archivo. / PASCAL GERARD / EFE

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La campaña del aceite confirma los peores temores del sector: la producción registrada en febrero ratifica una caída cercana al 20% cuando la recolección encara ya su recta final. Es nuestra principal noticia destacada en la tarde de este jueves 12 de marzo que ha estado muy marcado por el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, en el que el PP y Vox han aprobado la prohibición de acceder con burka o niqab a edificios públicos municipales. Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado la base de Cerro Muriano en un contexto de “máxima preocupación” por el conflicto en Oriente Medio y ha elogiado la labor de la Brigada X.

Además, también destacamos:

Pleno

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Noticias relacionadas

Deportes

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
  2. Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
  3. Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
  4. «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
  5. Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
  6. Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
  7. Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
  8. Infraestructuras adjudica el Plan Asfalto de Córdoba por más de 7 millones de euros: estas son las 133 calles elegidas

Las agresiones a médicos en Córdoba aumentaron a siete en 2025, la cifra más alta desde 2017

Las agresiones a médicos en Córdoba aumentaron a siete en 2025, la cifra más alta desde 2017

El Hospital Arruzafa de Córdoba alerta sobre el glaucoma: tercera causa de ceguera en Europa con síntomas tardíos

El Hospital Arruzafa de Córdoba alerta sobre el glaucoma: tercera causa de ceguera en Europa con síntomas tardíos

El Pleno da un nuevo paso para que el antiguo cine Córdoba del Sector Sur se convierta en un centro comercial

El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de La Corredera

El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de La Corredera

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Catorce cordobeses llevan a juicio a una clínica estética tras cerrar sin aviso y dejar tratamientos a medias: «Desaparecieron de un día para otro»

Catorce cordobeses llevan a juicio a una clínica estética tras cerrar sin aviso y dejar tratamientos a medias: «Desaparecieron de un día para otro»

Los fallecidos en Córdoba el jueves 12 de marzo

El aeropuerto de Córdoba es el que más crece en pasajeros en España pese al cierre por las inundaciones

El aeropuerto de Córdoba es el que más crece en pasajeros en España pese al cierre por las inundaciones
Tracking Pixel Contents