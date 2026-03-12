La actualidad del día
Las pérdidas en el olivar, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, donde se ha aprobado la prohibición de acceder con burka o niqab a edificios públicos municipales y la visita de la ministra de Defensa a la Base de Cerro Muriano en el clima de tensión internacional son las tres noticias que marcan la actualidad en la tarde de este jueves 12 de marzo
La campaña del aceite confirma los peores temores del sector: la producción registrada en febrero ratifica una caída cercana al 20% cuando la recolección encara ya su recta final. Es nuestra principal noticia destacada en la tarde de este jueves 12 de marzo que ha estado muy marcado por el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, en el que el PP y Vox han aprobado la prohibición de acceder con burka o niqab a edificios públicos municipales. Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado la base de Cerro Muriano en un contexto de “máxima preocupación” por el conflicto en Oriente Medio y ha elogiado la labor de la Brigada X.
- DENUNCIA | Catorce cordobeses llevan a juicio a una clínica estética tras cerrar sin aviso y dejar tratamientos a medias: «Desaparecieron de un día para otro»
- ACEITE | El olivar confirma sus peores temores: La producción de aceite en febrero ratifica una pérdida del 20% con la campaña a punto de acabar
- PLENO | PP y Vox aprueban prohibir el acceso con burka o niqab a edificios públicos de Córdoba
- TENSIÓN | Margarita Robles visita la base de Cerro Muriano en un momento de "máxima preocupación" por el conflicto en Oriente Medio y elogia a la BRI X
Pleno
- La ordenanza de convivencia entra en vigor en marzo con acciones informativas antes de las multas a las despedidas
- El Ayuntamiento construirá una pasarela peatonal para conectar Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos con el Parque Figueroa
- Vídeo | La alta tensión por el 'No a la guerra' entre PSOE y Vox se traslada al Pleno de Córdoba
Córdoba ciudad
- Se enfrenta a cárcel por apropiarse del paso de Semana Santa de una amiga en Córdoba
- Renfe reubica a los viajeros del AVE Madrid-Sevilla tras una avería en Córdoba: dos trenes para llegar a destino
- Los médicos de Córdoba denunciaron siete agresiones en 2025, la cifra más alta desde 2017
- El aeropuerto de Córdoba es el que más crece en pasajeros en España pese al cierre por las inundaciones
- Seis colegios públicos de Córdoba, entre los 100 mejores de España para el ranking de referencia
Provincia
- Un concejal de Palma del Río deja sus delegaciones por motivos personales y políticos
- ¿De quién es el cementerio de Ochavillo? Los vecinos y el Ayuntamiento se enfrentan por la propiedad
Cultura
- Las Chuches aplazan el concierto previsto para este viernes en la sala M100 de Córdoba
- Medina Azahara ofrecerá un segundo concierto en la Axerquía tras agotar todas las localidades de su fin de gira
Deportes
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
- Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
- «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
- Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
- Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
- Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
- Infraestructuras adjudica el Plan Asfalto de Córdoba por más de 7 millones de euros: estas son las 133 calles elegidas