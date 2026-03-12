La campaña del aceite confirma los peores temores del sector: la producción registrada en febrero ratifica una caída cercana al 20% cuando la recolección encara ya su recta final. Es nuestra principal noticia destacada en la tarde de este jueves 12 de marzo que ha estado muy marcado por el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, en el que el PP y Vox han aprobado la prohibición de acceder con burka o niqab a edificios públicos municipales. Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado la base de Cerro Muriano en un contexto de “máxima preocupación” por el conflicto en Oriente Medio y ha elogiado la labor de la Brigada X.

