La actualidad del jueves 12 de marzo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La reactivación de El Zoco, la paralización del hotel Las Flores y la corrección del informe sobre el incidente ferroviario de Adamuz marcan la actualidad al inicio de este jueves 12 de marzo en Córdoba

Dos operadores negocian la reapertura del antiguo cine del centro comercial Zoco, cerrado desde 2007

Dos operadores negocian la reapertura del antiguo cine del centro comercial Zoco, cerrado desde 2007 / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Arrancamos este jueves 12 de marzo con una radiografía sobre los centros comerciales de Córdoba, sus aspiraciones y últimas incorporaciones. Es nuestra portada para comenzar el día en el que también ponemos el foco en otros proyectos urbanísticos: las obras del hotel Las Flores permanecen paralizadas cuando faltan nueve meses para su finalización prevista. Además, la CIAF ha corregido el primer informe sobre las cajas negras de los trenes implicados en el incidente de Adamuz, señalando que el freno de emergencia del tren de Iryo se activó antes y a mayor velocidad de lo que se indicó inicialmente.

Además, también destacamos:

Efectos del Conflicto en Oriente Próximo

Córdoba ciudad

Casco Histórico

Provincia

Cultura

Deportes

Unión por el cambio: así es como la Delegación de Juventud impulsa a los jóvenes para transformar la realidad de sus distritos

Córdoba reúne a más de mil estudiantes en la primera Feria Provincial de Formación Profesional

Córdoba reúne a más de mil estudiantes en la primera Feria Provincial de Formación Profesional

Multas de hasta 3.000 euros para quienes incumplan la nueva ordenanza de convivencia ciudadana en Córdoba

Multas de hasta 3.000 euros para quienes incumplan la nueva ordenanza de convivencia ciudadana en Córdoba

A la espera de las medidas del Gobierno: estas son las gasolineras más baratas para llenar el depósito en Córdoba

A la espera de las medidas del Gobierno: estas son las gasolineras más baratas para llenar el depósito en Córdoba

José Antonio Fernández, profesor del Economía Financiera y Contabilidad de la UCO: "Si se mantiene el conflicto, los bancos tendrán que endurecer las condiciones para conceder hipotecas"

José Antonio Fernández, profesor del Economía Financiera y Contabilidad de la UCO: "Si se mantiene el conflicto, los bancos tendrán que endurecer las condiciones para conceder hipotecas"

Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 12 de marzo de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 12 de marzo de 2026
