La actualidad del jueves 12 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La reactivación de El Zoco, la paralización del hotel Las Flores y la corrección del informe sobre el incidente ferroviario de Adamuz marcan la actualidad al inicio de este jueves 12 de marzo en Córdoba
Arrancamos este jueves 12 de marzo con una radiografía sobre los centros comerciales de Córdoba, sus aspiraciones y últimas incorporaciones. Es nuestra portada para comenzar el día en el que también ponemos el foco en otros proyectos urbanísticos: las obras del hotel Las Flores permanecen paralizadas cuando faltan nueve meses para su finalización prevista. Además, la CIAF ha corregido el primer informe sobre las cajas negras de los trenes implicados en el incidente de Adamuz, señalando que el freno de emergencia del tren de Iryo se activó antes y a mayor velocidad de lo que se indicó inicialmente.
- Los proyectos comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
- Las obras del hotel Las Flores en Córdoba, paralizadas a nueve meses de su finalización
- La CIAF rectifica datos del accidente de Adamuz: el freno de emergencia del Iryo se accionó a las 19.43.39 con el tren a 182 kilómetros por hora
Efectos del Conflicto en Oriente Próximo
- José Antonio Fernández, profesor del Economía Financiera y Contabilidad de la UCO: "Si se mantiene el conflicto, los bancos tendrán que endurecer las condiciones para conceder hipotecas"
Córdoba ciudad
- Dos operadores negocian la reapertura del antiguo cine del centro comercial Zoco de Córdoba, cerrado desde 2007
- Un informe de la Intervención detecta pérdidas económicas en la gestión de bienes municipales en Córdoba
- Los ladrones ponen en el punto de mira las balizas V-16: la Policía Nacional detiene a cinco personas en Córdoba por robos en coches
Casco Histórico
- La ermita de la Aurora recuperará su uso vecinal tras la restauración de la muralla
- Córdoba 'venderá' autenticidad y alma con una ruta de talleres artesanos por el casco histórico
Provincia
- El acuerdo entre PP e IU desbloquea el plan Diputación Invierte con 10,5 millones para los municipios
- La santería de Lucena, declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía
Cultura
- La Semana Santa cordobesa y su transformación: el libro que analiza la figura de fray Ricardo de Córdoba
- Federico Rodríguez Ardila invita a redescubrir Córdoba a través de 21 obras en la exposición 'Una mirada a Córdoba'
- El desfile inaugural de 'Moda con Alma' en Córdoba mostrará tres miradas sobre la moda flamenca contemporánea
Deportes
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
- «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
- Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
- Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
- Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
- Infraestructuras adjudica el Plan Asfalto de Córdoba por más de 7 millones de euros: estas son las 133 calles elegidas
- Se calcula que la alcaicería de Córdoba oscilaría en torno a los 100 puestos”