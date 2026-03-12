Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alta velocidad

Renfe reubica a los viajeros del AVE Madrid-Sevilla tras una avería en Córdoba: dos trenes para llegar a destino

Tras la avería del tren AVE, Renfe informó a los pasajeros afectados a través de sus canales habituales, gestionando la reubicación de los viajeros en otros dos trenes para minimizar el impacto

Viajeros en uno de los andenes de AVE en la estación de Córdoba.

Viajeros en uno de los andenes de AVE en la estación de Córdoba. / CÓRDOBA

Europa Press

Córdoba

Los viajeros del tren AVE con salida de Madrid a las 13.00 horas de este jueves y llegada a Sevilla a las 15.39 horas han sido reubicados en dos trenes al quedarse detenido desde las 14.57 horas en Córdoba por una incidencia técnica.

Según han informado desde Renfe, a las 15.57 horas el maquinista ha comunicado que el tren de la incidencia no podía retomar la marcha, de manera que parte de los viajeros han sido reubicados en el tren Avant Antequera Santa Ana, con salida a las 16.50 horas y llegada a Sevilla a las 18.30, con hora estimada de paso por Córdoba a las 17.42 horas.

Pasajeros reubicados

Mientras, el resto de viajeros afectados han sido ser reubicados en el AVE con salida de Madrid a las 16.25 horas y llegada prevista a Sevilla a las 19.04 horas, que ha salido en doble composición y tenía hora estimada de paso por Córdoba a las 18.41 horas.

Al respecto, han destacado que Renfe está informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.

