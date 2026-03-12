El Pleno de Córdoba da un nuevo paso para que el antiguo cine Córdoba del Sector Sur se convierta en un centro comercial

El Pleno de Córdoba ha aprobado inicialmente la innovación del PGOU para cambiar los usos del inmueble donde se ubicaba el antiguo cine Córdoba, en el barrio del Sector Sur. PP y Vox han votado a favor, PSOE se ha abstenido y Hacemos ha votado en contra. La modificación urbanística permitirá que este espacio calificado de "equipamiento público", pase de ser considerado equipamiento público a tener uso comercial. Esa es la idea que promueven los propietarios del antiguo cine que se ubica en la confluencia de las calles Úbeda y Cabra que quieren abrirlo como centro comercial. La parcela tiene una superficie de 1.214 metros cuadrados y dispone con todas las infraestructuras y las conexiones necesarias para el uso comercial que se pretende. Su uso como equipamiento público ha permanecido inalterable desde que el antiguo cine Córdoba fue inaugurado en el año 1959. Fue sala de proyección hasta 1987, cuando echó el cierre, y desde entonces se encuentra cerrado y sin uso.

El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha defendido la propuesta porque entiende que pueda ser "dinamizador de la economía del barrio" y ha apostado porque se impulsen sinergias entre el futuro centro comercial y los pequeños comercios de la zona. El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha incidido en ese punto y ha justificado su abstención recordando que es un edificio de propiedad privada cerrado durante los últimos 36 años. Hacemos, por contra, ha rechazado la iniciativa al entender que se renuncia a un equipamiento de uso público facilitando "un pelotazo urbanístico", y lamenta que el gobierno local actué en contra del criterio del consejo de distrito Sur.

Edificio del antiguo cine Córdoba. / AJ González

La postura de los promotores

Los promotores de este cambio urbanístico consideran que el hecho de que haya estado cerrado desde hace 40 años es la prueba irrefutable de que no ha existido interés por parte de la administración de dotar de uso público al espacio. De hecho, entienden que la administración “ha optado por localizar el equipamiento social en la antigua Escuela Normal de Magisterio, que ofrece mayor superficie construida y mejores condiciones para cumplir con las necesidades sociales del barrio” y que el antiguo cine “carece de interés estratégico o funcional en su uso actual previsto”.

El asunto que llega este jueves al Pleno ya ha pasado por consejo rector de la Gerencia de Urbanismo y se ha remitido a la Consejería de Fomento. Está pendiente aún solicitar a Fomento un informe (preceptivo, pero no vinculante) con una información más completa.

Oposición vecinal

Sobre el cambio de usos en el antiguo cine Córdoba se han pronunciado tanto la oposición como los vecinos. El consejo de distrito Sur ya manifestó su rechazo a esta recalificación urbanística. Consideran que el pequeño comercio podría verse “gravemente afectado” por los planes de los promotores y que el distrito “perdería la oportunidad de recuperar un edificio tan necesario”. También el grupo municipal Hacemos Córdoba manifestó su rechazo al cambio asegurando que el distrito Sur “no puede permitirse perder un espacio que podría cubrir múltiples necesidades sociales, culturales y educativas”. Entre las posibles alternativas para este inmueble, la confluencia de izquierdas planteaba la creación de una casa de la juventud que “fomente la integración y el desarrollo de los jóvenes mediante el acceso a recursos educativos, culturales y de ocio”. Por su parte, el PSOE aludía directamente a la propiedad del espacio, pidiéndole que se comprometiera a “la reactivación económica y comercial del barrio” y proponiendo que cooperara con el Ayuntamiento para crear un centro comercial abierto del Sector Sur.