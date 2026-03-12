Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centros comercialesPérdidas AyuntamientoHotelesPleno DiputaciónRobos cochesEconomíaGasolinerasErmita de la AuroraOcio en CórdobaBomberos
instagramlinkedin

Ayuntamiento de Córdoba

El Pleno de Córdoba da un nuevo paso para que el antiguo cine Córdoba del Sector Sur se convierta en un centro comercial

Desde 1987, el antiguo cine Córdoba ha permanecido cerrado y sin uso, una situación que los promotores argumentan para justificar el cambio de uso comercial

Córdoba Antiguo Cine del Sector Sur Cine Córdoba

Córdoba Antiguo Cine del Sector Sur Cine Córdoba / AJ González / COR

Noelia Santos

Irina Marzo

CÓRDOBA

El Pleno de Córdoba ha aprobado inicialmente la innovación del PGOU para cambiar los usos del inmueble donde se ubicaba el antiguo cine Córdoba, en el barrio del Sector Sur. PP y Vox han votado a favor, PSOE se ha abstenido y Hacemos ha votado en contra. La modificación urbanística permitirá que este espacio calificado de "equipamiento público", pase de ser considerado equipamiento público a tener uso comercial. Esa es la idea que promueven los propietarios del antiguo cine que se ubica en la confluencia de las calles Úbeda y Cabra que quieren abrirlo como centro comercial. La parcela tiene una superficie de 1.214 metros cuadrados y dispone con todas las infraestructuras y las conexiones necesarias para el uso comercial que se pretende. Su uso como equipamiento público ha permanecido inalterable desde que el antiguo cine Córdoba fue inaugurado en el año 1959. Fue sala de proyección hasta 1987, cuando echó el cierre, y desde entonces se encuentra cerrado y sin uso.

El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha defendido la propuesta porque entiende que pueda ser "dinamizador de la economía del barrio" y ha apostado porque se impulsen sinergias entre el futuro centro comercial y los pequeños comercios de la zona. El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha incidido en ese punto y ha justificado su abstención recordando que es un edificio de propiedad privada cerrado durante los últimos 36 años. Hacemos, por contra, ha rechazado la iniciativa al entender que se renuncia a un equipamiento de uso público facilitando "un pelotazo urbanístico", y lamenta que el gobierno local actué en contra del criterio del consejo de distrito Sur.

Edificio del antiguo cine Córdoba.

Edificio del antiguo cine Córdoba. / AJ González

La postura de los promotores

Los promotores de este cambio urbanístico consideran que el hecho de que haya estado cerrado desde hace 40 años es la prueba irrefutable de que no ha existido interés por parte de la administración de dotar de uso público al espacio. De hecho, entienden que la administración “ha optado por localizar el equipamiento social en la antigua Escuela Normal de Magisterio, que ofrece mayor superficie construida y mejores condiciones para cumplir con las necesidades sociales del barrio” y que el antiguo cine “carece de interés estratégico o funcional en su uso actual previsto”.

El asunto que llega este jueves al Pleno ya ha pasado por consejo rector de la Gerencia de Urbanismo y se ha remitido a la Consejería de Fomento. Está pendiente aún solicitar a Fomento un informe (preceptivo, pero no vinculante) con una información más completa.

Noticias relacionadas y más

Oposición vecinal

Sobre el cambio de usos en el antiguo cine Córdoba se han pronunciado tanto la oposición como los vecinos. El consejo de distrito Sur ya manifestó su rechazo a esta recalificación urbanística. Consideran que el pequeño comercio podría verse “gravemente afectado” por los planes de los promotores y que el distrito “perdería la oportunidad de recuperar un edificio tan necesario”. También el grupo municipal Hacemos Córdoba manifestó su rechazo al cambio asegurando que el distrito Sur “no puede permitirse perder un espacio que podría cubrir múltiples necesidades sociales, culturales y educativas”. Entre las posibles alternativas para este inmueble, la confluencia de izquierdas planteaba la creación de una casa de la juventud que “fomente la integración y el desarrollo de los jóvenes mediante el acceso a recursos educativos, culturales y de ocio”. Por su parte, el PSOE aludía directamente a la propiedad del espacio, pidiéndole que se comprometiera a “la reactivación económica y comercial del barrio” y proponiendo que cooperara con el Ayuntamiento para crear un centro comercial abierto del Sector Sur.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
  2. Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
  3. «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
  4. Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
  5. Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
  6. Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
  7. Infraestructuras adjudica el Plan Asfalto de Córdoba por más de 7 millones de euros: estas son las 133 calles elegidas
  8. Se calcula que la alcaicería de Córdoba oscilaría en torno a los 100 puestos”

La alta tensión por el No a la guerra entre PSOE y Vox se traslada al Pleno de Córdoba

La alta tensión por el No a la guerra entre PSOE y Vox se traslada al Pleno de Córdoba

El mercadillo de El Arenal cambia su ubicación por el partido del Córdoba CF este domingo el 15 de marzo

El mercadillo de El Arenal cambia su ubicación por el partido del Córdoba CF este domingo el 15 de marzo

El Pleno de Córdoba da un nuevo paso para que el antiguo cine Córdoba del Sector Sur se convierta en un centro comercial

Seis colegios públicos de Córdoba, entre los 100 mejores de España para el ranking de referencia de MiCole

Seis colegios públicos de Córdoba, entre los 100 mejores de España para el ranking de referencia de MiCole

El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera

El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera

La ordenanza de convivencia de Córdoba entra en vigor en marzo con acciones informativas antes de las multas a las despedidas de solteros

La ordenanza de convivencia de Córdoba entra en vigor en marzo con acciones informativas antes de las multas a las despedidas de solteros

Unión por el cambio: así es como la Delegación de Juventud impulsa a los jóvenes para transformar la realidad de sus distritos

Córdoba reúne a más de mil estudiantes en la primera Feria Provincial de Formación Profesional

Córdoba reúne a más de mil estudiantes en la primera Feria Provincial de Formación Profesional
Tracking Pixel Contents