El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera

El Pleno de Córdoba ha aprobado este jueves la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera. La propuesta empresarial ha recibido los votos a favor de Partido Popular, PSOE y Vox, y el voto en contra de Hacemos Córdoba. El Pleno pone de este modo punto y final a un largo proceso administrativo emprendido por los promotores de esta iniciativa, que ha pasado por modificar la ficha urbanística del solar 11 de la plaza de la Corredera. La citada ficha se modifica, entre otras cuestiones, para ubicar el cuerpo de la escalera y para poder instalar un ascensor que permita acceder a las distintas plantas.La promotora del proyecto es la empresa de apartamentos turísticos Patio de San Andrés SL y la iniciativa se remonta al año 2022.

Para el acceso a las plantas se dispondrá de escaleras y un ascensor de acceso para los clientes. El proyecto tuvo que recibir el visto bueno de la Comisión de Patrimonio, ya que la Corredera está protegida e incluida en el catálogo de bienes protegidos del Plan Especial del Casco Histórico (PECH) y es Bien de Interés Cultural (BIC).

La idea inicial era dedicar la parcela sita en La Corredera 11 a restauración mediante un restaurante que ocupase la totalidad de la casa, planta baja de acceso y las tres plantas de salas comedor, si bien en documentos posteriores se habla de la posibilidad de construir tres apartamentos turísticos.

Esa cuestión ha producido un cruce de acusaciones entre las dos bancadas. Hacemos Córdoba ha votado en contra de esta modificación al entender que premia "la construcción de tres nuevos apartamentos", aunque el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha replicado que inicialmente la idea era construir un restaurante y que, en todo caso, ha dicho no entender "la cruzada contra los apartamentos turísticos" de la izquierda. "Están en contra del turismo: no quieren un casco temático, parece que quieren un parque medieval".

Imagen del Hospital San Juan de Dios. / Córdoba

San Juan de Dios

En otro orden de cosas, el Pleno de Córdoba ha aprobado la declaración de interés municipal para la concesión de bonificación de ICIO de las obras de reforma y rehabilitación del centro hospitalario San Juan de Dios. Votaron a favor los grupos municipales Popular, Socialista y Vox, y con la abstención de los representantes del grupo municipal Hacemos Córdoba. La iniciativa se aprueba por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo. Por ese motivo, se aprueba una bonificación del 95% de la cuota del ICIO, siendo el presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 688.319,67 euros.