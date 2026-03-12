La ordenanza de convivencia de Córdoba entra en vigor en marzo con acciones informativas antes de las multas a las despedidas de solteros

La ordenanza de convivencia de Córdoba, que va a regular las despedidas de solteros y el botellón y prevé multas de entre 700 y 3.000 euros, entrará en vigor este mes de marzo, aunque durante los tres primeros meses la Policía Local no sancionará y hará solo acciones informativas entre la población. El Pleno ha aprobado de manera definitiva esta nueva norma municipal con los votos a favor a favor de Partido Popular y Vox y la abstención de los representantes de los grupos municipales de PSOE y Hacemos Córdoba. Ahora se espera que el texto se publique en unos días en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para que entre en vigor.

Además de esta novedad normativa, la Corporación municipal ha estrenado el nuevo sistema de megafonía y recuento de votos del salón de plenos, que corta de manera automática el parlamento de los concejales cuando exceden el tiempo. El arranque de la sesión ha incluido una pequeña controversia por los carteles de 'No a la guerra' que han exhibido en sus bancadas los concejales socialistas. Vox ha pedido la retirada de los carteles, aunque la ausencia en el reglamento de una prohibición expresa de este tipo de expresiones ha permitido al PSOE mantenerlos expuestos. El alcalde, José María Bellido, ha pedido en todo caso a la junta de portavoces que regule en un futuro estas cuestiones.

El grupo socialista exihibe carteles con el 'No a la guerra' de Irán. / AJ González / COR

Despedidas de solteros

La ciudad de Córdoba se suma con esta ordenanza a otras tantas ciudades andaluzas como Sevilla o Granada que han velado con anterioridad por la convivencia ciudadana en los espacios públicos de cara a proteger el mobiliario urbano, especialmente en el casco histórico, y hacer respetar los tiempos de descanso de los vecinos en las zonas más sensibles. El delegado de Seguridad, Jesús Coca, ha defendido el rechazo a las alegaciones que presentó el PSOE y ha destacado como principal novedad de la ordenanza la inclusión de"la responsabilidad de los particulares en los daños patrimoniales" y la posibilidad de reclamarles, más allá de la multa, la reparación del daño ocasionado. La portavoz de Voz, Paula Badanelli, por su parte, defendió que la ordenanza “es un avance porque la ciudad se estaba convirtiendo en un circo”.

Antonio Hurtado, portavoz del PSOE, ha justificado su abstención al no haberse aprobado ninguna de sus alegaciones (no hay referencia al ruido), aunque ha dicho que no votarían en contra al recordar que fue iniciativa del PSOE esta ordenanza: "Córdoba no puede ser el centro de recepción de las despedidas de soltero". Para Juan Hidalgo, de Hacemos Córdoba, sin embargo, estamos ante "una ordenanza simplista y con aroma a una ordenanza de la moral, que no aborda temas como la ocupación del espacio público de los veladores".

Qué prohíbe la ordenanza

La norma no prohibirá, lógicamente, las despedidas de solteros o el turismo de botellón, pero sí prohíbe expresamente andar por la vía pública sin ropa, en ropa interior o con ropa que simule genitales como en ocasiones sucede en este tipo de prácticas sociales. Además, la norma incorpora sanciones por acciones vandálicas contra el mobiliario urbano, incluidas las paradas de autobuses, monumentos, los daños a árboles o alumbrado. Asimismo, reserva multas por miccionar en la calle y recoge los usos inadecuados del espacio público para determinadas actividades como la mendicidad, juegos que pongan en peligro a otras personas, bañarse en las fuentes públicas o usarlas para lavar ropa, así como explotar petardos.

Nuevo sistema de megafonía

La sesión de marzo ha sido también la del estreno de un nuevo sistema digital que permitirá controlar los micrófonos y cortarlos cuando alguien se exceda en el tiempo de uso de la palabra. Además, el sistema permite contar las votaciones que hagan los concejales de la Corporación. Hasta ahora, el Ayuntamiento de Córdoba había utilizado desde la década de los 70 y hasta ahora un sistema de conferencias y votación Philips analógico, "completamente obsoleto y que no dispone de recambios",

El portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha avanzado esta novedad tras la reunión de la Junta de Portavoces que aborda los asuntos del próximo Pleno. Torrico ha señalado que se trata de “implementar ya el control automático de tiempos, como se hace en el Parlamento o el Congreso, de tal forma que cuando acaben los tiempos estipulados, el micrófono se va a cortar automáticamente”. Así, el alcalde desde su puesto de presidencia del Pleno, “no tendrá que requerir a nadie cuando haya excedido su tiempo”.