Dos operadores negocian la reapertura del antiguo cine del centro comercial Zoco de Córdoba, cerrado desde 2007

El centro comercial Zoco trabaja para recuperar los antiguos cines, cerrados desde 2007, dentro de su plan de relanzamiento de las instalaciones. Actualmente hay dos operadores interesados en reabrir las salas, aunque las negociaciones avanzan con cautela. La propuesta pasa porque el espacio tenga una segunda vida que vaya más allá del cine comercial y pueda acoger también eventos y congresos, contribuyendo a dinamizar la planta superior del complejo.

Hace ya más de un año que el centro comercial Zoco presentó un plan de relanzamiento de sus instalaciones, un plan que sigue avanzando y que ha permitido ya que en el último año la afluencia de público haya aumentado un 20% y la oferta comercial haya crecido aproximadamente un 25%. Así lo destaca su gerente, José Carlos Ramos, aunque admite que muchas cosas no avanzan "al ritmo que nos gustaría". Algunos locales proceden de procesos bancarios de ejecución hipotecaria, lo que complica las operaciones porque intervienen banco, inversor y operador.

Una de ellas es el antiguo cine. De momento, hay dos operadores interesados en su reapertura y la idea, explica Ramos, es que el espacio funcione no solo como cine comercial, sino también para eventos y congresos, una idea que se completaría con el futuro espacio de coworking que se proyecta en la planta superior y cuyo local ya está disponible para albergar empresas de distintos sectores, como formación, salud o servicios profesionales, con un diseño en el que ya se está trabajando. El gerente del Zoco admite que "lo de los cines siempre ha sido como lo más complicado y la industria tampoco está en el mejor momento", por lo que esa segunda vida ayudaría a dinamizar el lugar.

La historia de los cines

Los antiguos cines cuentan con cinco salas, que la empresa Cinesur cerró en 2007. Durante el año 2015 hubo un proyecto de remodelación del centro comercial Zoco, que cuenta con una superficie de 17.000 metros cuadrados, en el que los cines eran una pieza clave y el punto de partida de una ambiciosa reforma que afectaría a la planta de la terraza en la que están instalados, que sería la primera intervención de las previstas entonces. Aquella iniciativa no cuajó.

Nueva tienda Pepco en el Zoco. / Manuel Murillo

Los más nostálgicos deben saber que el último día en que las cinco salas de Zoco acercaron la magia del celuloide al público fue con las películas El número 23, Los abandonados, Spiderman 3, Shutter y Las vacaciones de Mr. Bean.

En Córdoba había más cines que se han ido cerrando, como el Isabel La Católica, que hoy es un edificio vacío en el centro; el Alcázar, inmueble reformado pero sin utilizar aún, y el que tuvo el centro comercial La Sierra. Hoy están abiertos el Cinesur de El Tablero, el Multicines Guadalquivir y el Axion, en El Arcángel.

Nuevas aperturas en el centro comercial Zoco

De vuelta a la revitalización del Zoco, el martes tuvo lugar la apertura, en la planta baja, de Pepco, una cadena internacional minorista de origen polaco que ha tenido mucho éxito en los últimos años. El local tiene unos 560 metros cuadrados y abrió "con gran afluencia de público". Además, en la planta de calle se han incorporado una clínica de fisioterapia, dos gimnasios de entrenamiento personal y negocios de estética y peluquería (uno en obras).

Ambiente en el centro comercial. / Manuel Murillo

Una vez resuelto el tema de los cines, se prevé impulsar también la restauración en esa planta, con un proyecto que la gerencia considera "espectacular". Asimismo, el antiguo local del gimnasio de la planta terraza está vendido (la operación está en proceso de cierre). El objetivo es que el nuevo gimnasio abra este mismo año, mientras se negocia la llegada, o bien de una empresa de alimentación para animales o de una de bricolaje, según ha avanzado el gerente.