El mercadillo de El Arenal cambia su ubicación por el partido del Córdoba CF este domingo el 15 de marzo

La coincidencia con el partido entre el Córdoba CF y la Real Sociedad B obliga a Comacor a cambiar la ubicación del mercadillo a la avenida de las Lonjas, para garantizar la seguridad y evitar problemas de tráfico

Imagen del mercadillo del Arenal.

Imagen del mercadillo del Arenal. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor) ha informado de que el mercadillo del domingo en El Arenal cambiará de forma excepcional su ubicación el próximo 15 de marzo, y se instalará en la avenida de las Lonjas, junto a Mercacórdoba.

El traslado responde a motivos de seguridad y accesibilidad en el entorno del recinto de El Arenal, ante la coincidencia horaria con el partido que disputarán el Córdoba CF y la Real Sociedad B en el estadio municipal Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, previsto para las 14.00 horas, según ha explicado Comacor en una nota de prensa.

Según recoge un informe de la Policía Local, la medida resulta necesaria para garantizar “la gestión de la circulación y la seguridad en los accesos al estadio, evitando riesgo de colapso vial y obstaculizando posibles intervenciones de emergencia”. De este modo, se busca compatibilizar tanto la actividad comercial del mercadillo como la afluencia de público al encuentro de fútbol.

Cambio puntual de ubicación

El mercadillo de El Arenal se celebra cada domingo entre las 09.00 y las 14.00 horas y está considerado el más extenso de Córdoba capital. No obstante, su ubicación puede variar en fechas concretas cuando en el recinto se celebran eventos singulares de ocio o cuando coincide en horario con algún partido del Córdoba CF.

