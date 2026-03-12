Colegios de Médicos andaluces
Los médicos de Córdoba denunciaron siete agresiones en 2025, la cifra más alta desde 2017
El CACM destaca que las amenazas y coacciones son la forma de agresión más frecuente, siendo mujeres menores de 35 años quienes más las sufren
Los médicos denunciaron siete agresiones en Córdoba en 2025, tres más que en 2024, la cifra más alta desde 2017, cuando se contabilizaron once.
Son datos difundidos este jueves por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios. En el conjunto de Andalucía se registraron 167 casos, lo que supone un incremento del 21% respecto a 2024, cuando se contabilizaron 138.
El dato autonómico es el segundo más elevado de la serie histórica, a solo tres casos del máximo registrado en 2019 (180). En Córdoba, el pico continúa siendo 2017 (11 agresiones), seguido de 2012 (8). En comparación con el resto de provincias, Córdoba fue en 2025 la segunda con menos agresiones, solo por detrás de Jaén (5), y muy lejos de Cádiz (52), Málaga (38) y Sevilla (22).
Agresiones verbales y mayor impacto en mujeres jóvenes
Según el CACM, las amenazas y coacciones siguen siendo la forma más frecuente, con 119 casos, seguidas de insultos o vejaciones (92) y lesiones físicas (32). Las principales víctimas fueron mujeres, con 92 agresiones (56%), por delante de los hombres. El grupo más afectado es el de profesionales menores de 35 años, con 61 casos. Además, la gran mayoría de los incidentes (89%) se produjeron en la sanidad pública.
Perfil del agresor y tipo de incidente
El perfil más habitual del agresor corresponde a hombres (113 casos, frente a 54 mujeres), principalmente en la franja de edad de 40 a 60 años. En cuanto a la tipología, destacan los episodios protagonizados por pacientes no programados, que concentran el mayor número de incidentes.
Denuncias y respuesta institucional
El informe refleja también que 25 profesionales agredidos decidieron no denunciar. Entre las vías más utilizadas figuran la Policía Nacional y Local (84 casos), seguida de la Guardia Civil (38) y los procedimientos a través de juzgados o colegios profesionales (25).
El presidente del CACM, Alfonso Carmona, ha hecho un llamamiento a denunciar cualquier agresión, por pequeña que parezca: «Es importantísimo que todo el mundo denuncie. Por muy pequeña que sea la agresión, esa es la antesala de otra agresión más grande». Por su parte, el coordinador del Observatorio de Agresiones del CACM, Antonio Romero, ha insistido en la “necesidad de reforzar el régimen sancionador” con medidas “más contundentes” que ayuden a disuadir estas conductas.
