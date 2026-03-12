Un informe de la Intervención detecta pérdidas económicas en la gestión de bienes municipales en Córdoba

La Intervención alerta de la irregular situación en la que se encuentran varios bienes municipales que el Ayuntamiento tiene cedidos a terceros en Córdoba y de la pérdida económica que esta situación provoca. El Pleno tomará este jueves conocimiento del informe de control financiero sobre la gestión de ingresos de derecho privado (rendimientos procedentes del patrimonio municipal) y cánones de concesiones (demaniales, de servicios y de obras, que pueden ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o estar sujetas a una tasa o canon) adjudicados por el Consistorio cordobés en el año 2022.

La Intervención hace una valoración global desfavorable acerca de la gestión de ingresos de derecho privado y cánones de concesiones del Ayuntamiento de Córdoba, y advierte de que se produce un perjuicio económico, difícil de cuantificar para las arcas municipales, en 25 expedientes de los 30 analizados (un 83,33%). Solo como referencia hay que recordar que el presupuesto de 2022 preveía ingresos patrimoniales por valor de 3,3 millones.

En total, se han analizado 30 expedientes, entre los que se incluyen Caballerizas Reales; el estadio de El Arcángel; el quiosco de los jardines de los Patos (bar Playa); el bar de la antigua estación de trenes (Kamaleónica, el antiguo Amazónica); los aparcamientos subterráneos del Vial Norte, de la avenida del Aaeropuerto y de la avenida Barcelona; o las cafeterías de los centros de mayores, entre otros.

Aunque algunos de estos bienes han cambiado su situación administrativa (el caso del estadio es paradigmático, ya que, tras 30 años de alegalidad, se regularizó en 2025) o están en vías de hacerlo (Caballerizas Reales) desde 2022, la mayoría de los analizados está actualmente en la misma situación.

Interior de Caballerizas Reales de Córdoba, durante una exposición de carruajes, en una imagen de archivo / Sánchez Moreno

Por qué se produce

A juicio del órgano de fiscalización, esto se produce por la falta de un sistema de información centralizada para la gestión de estos expedientes, la ausencia de controles sobre la ocupación del dominio público, la falta de actas de inicio y finalización de ejecución del contrato, la omisión de acuerdos de revisión de cánones, así como por la realización de los cobros fuera del plazo establecido en algunos casos, e incluso, por la ausencia de liquidación y de cobro en otros.

Asimismo, Intervención piensa que se produce un perjuicio económico por el uso u ocupación en precario de bienes municipales con título jurídico habilitante extinguido y, por tanto, con un canon o renta desactualizado; por no tener título de cesión y, por tanto, tampoco canon; o por el "importante retraso" o falta de cobro de los que están regularizados.

Algunos casos

La Intervención analiza expedientes como el de la antigua estación de Renfe, donde se ubica un pub. En este caso, la interventora afirma que se está haciendo "uso de un bien municipal sin título jurídico habilitante", que, a pesar de que se realizan abonos mediante transferencias bancarias por un tercero, "no se puede determinar si el importe es correcto al no existir título jurídico en vigor que lo determine" y que, independientemente, "los abonos se han realizado con periodicidad irregular, de forma posterior y con un retraso excesivo".

En el caso de Caballerizas, la Intervención dice que debería procederse a regularizar la situación, y, en caso de que se haya estado realizando un uso en precario del bien, "proceder a reclamar los conceptos que correspondan por el uso de un bien de dominio público municipal sin título jurídico habilitante para ello, especialmente cuando este uso supone un aprovechamiento económico o limita el uso del bien a terceros".