Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 12 de marzo de 2026

Primera edición

‘Conversaciones con la tauromaquia del futuro’

Se celebra la primera edición de Conversaciones con la tauromaquia del futuro con un invitado de lujo: Manuel Quintana. Habrá una charla sobre su trayectoria y, especialmente, sobre las sensaciones de su reciente debut con caballos. Moderan: Álvaro Izcue y Jorge Cortés.

CÓRDOBA. Salón Los Califas (Plaza de Toros). Avda. Gran Vía Parque, s/n. 20.00 horas.

Conferencia

‘Los peligros de la infancia en el antiguo Egipto’

Conferencia a cargo de Nuria Castellano Los peligros de la infancia en el antiguo Egipto, en el ciclo El despertar a la vida de Egipto. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Sala Vimcorsa. Ángel de Saavedra, 9. 19.00 horas.

Música contemporánea

Actuación de Atlántida Chamber Orchestra

El grupo de cámara Atlántida Chamber Orchestra, que dirige Manuel Tévar, abre el Vigésimo octavo Festival de Música Contemporánea, dedicado a la relación entre ella y el flamenco.

CÓRDOBA. Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. Ángel de Saavedra, 1. 20.00 horas.

Conferencia

‘A la sombra de Córdoba: reparto de los imaziguen por el sur de al-Ándalus’

El profesor Virgilio Martínez Enamorado, de la Universidad de Málaga, nos explica en esta sesión la presencia de los bereberes en la zona sur de la península Ibérica bajo el emirato y el califato omeyas.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel de los Santos y Gener, 9. 19.00 horas.

Rebelión por el Clima Córdoba

Charla-coloquio ‘Córdoba, entre sequías e inundaciones’

La iniciativa ciudadana Rebelión por el Clima Córdoba, que agrupa a personas y colectivos preocupados y movilizados ante la emergencia climática, ha organizado la charla-coloquio Córdoba, entre sequías e inundaciones.

CÓRDOBA. Biblioteca Municipal Antonio Gala. Ronda del Marrubial, s/n. 19.00 horas.

Inauguración

‘De caballos y toros’

Se inaugura la exposición bajo el título De caballos y toros, de Fernando Aguayo. Se podrá visitar hasta el próximo día 31 de mayo.

CÓRDOBA. Museo Taurino. Plaza de Maimónides, s/n. 19.30 horas.

Salud mental en jóvenes

Conferencia del rapero Annarce

Conferencia sobre el acoso escolar, a cargo del rapero Annarce, en las terceras Jornadas sobre Salud mental en jóvenes. La entrada es libre hasta cubrir el aforo.

CÓRDOBA. IES Trassierra. Arroyo del Moro, s/n. 18.00 horas.

Averroes. 900 aniversario

‘Averroes y Maimónies, luz de al-Ándalus’

Película dirigida por Miguel Ángel Entrenas, que la comentará. Presentación por Manuel García Parody. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Ándalus. Cuesta del Bailío, 3. 19.00 horas.

Exposición

‘Una mirada a Córdoba’

Continúa hasta el próximo 1 de abril la exposición Una mirada a Córdoba, de Federico Rodríguez Ardila. Invita a redescubrir la luz, los colores y los rincones más emblemáticos de Córdoba, desde la mirada personal y romántica del artista.

CÓRDOBA. Colegio de la Abogacía. Morería, 5. De 09.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

'Una mirada a Córdoba' / CÓRDOBA

Antonio Flores en el recuerdo

Poesía en el Mercado Victoria

Poesía a cargo de Fernando Sánchez Mayo en el Mercado Victoria.

CÓRDOBA. Mercado Victoria (El invernadero). Paseo de la Victoria. 20.00 horas.

Niños

Sesiones de lectura

Habrá sesiones de lectura del ciclo La hora del cuento en las bibliotecas municipales Corredera (17.00), Central (17.30) y Villarrubia (17.30), a cargo, respectivamente, de Mequetrefe, Pilar Nicolás y Nieves Palma. La asistencia es libre hasta completar el aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Bibliotecas Corredera, Central y Villarrubia. Varias. 17.00 y 17.30 horas.

Cultura en Red

En escena ‘3 de 40’

A cargo de la compañía A Rajatabla Teatro, con Gema Jiménez, Carmen Fierro y Cristina Marabotto. Autor: Paco Rodríguez y dirección: Francisco García Torrado. Entrada libre hasta completar el aforo.