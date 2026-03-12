Día mundial de la enfermedad
El Hospital Arruzafa de Córdoba alerta sobre el glaucoma: tercera causa de ceguera en Europa con síntomas tardíos
El doctor Antonio Hidalgo advierte que la mitad de los casos de la patología ocular no están diagnosticados debido a la tardanza de sus síntomas
El coordinador de la Unidad de Glaucoma del Hospital Arruzafa de Córdoba, Antonio Hidalgo, alerta sobre el grado de incidencia que tiene el glaucoma, una patología ocular que se sitúa como la tercera causa de ceguera en Europa y que este jueves ha celebrado su jornada mundial. Hidalgo señala que «la mitad de los casos están sin diagnosticar porque los síntomas que presenta son tardíos». En este sentido, Hidalgo concreta que un proceso tardío en la identificación de la enfermedad «retrasa su tratamiento y aumenta el riesgo de pérdida irreversible de visión».
El glaucoma es una afección ocular que «en muchos casos evoluciona de forma silenciosa, ya que los síntomas más evidentes suelen aparecer en fases avanzadas». Este hecho genera «una necesidad divulgativa», en alusión a que «la sociedad debe concienciarse de la importancia del diagnóstico precoz», concreta el oftalmólogo.
Así, añade que «el objetivo es hacer partícipe a la población de la importancia de esta enfermedad y de la necesidad de revisiones periódicas para intentar un diagnóstico precoz que permita aplicar el tratamiento adecuado», concreta.
Pruebas diagnósticas
Hidalgo explica que en el hospital Arruzafa existe una «unidad específica que aborda la patología mediante una «evaluación clínica completa del paciente» y donde se llevan a cabo pruebas diagnósticas dirigidas a «la medición de la agudeza visual y la exploración con lámpara de hendidura», entre otras.
Según explica, el diagnóstico del glaucoma se apoya en dos tipos de pruebas fundamentales «las estructurales, que permiten analizar el estado de las células responsables de transmitir el estímulo luminoso, y las funcionales, como el estudio del campo visual, que permiten evaluar el impacto de la enfermedad en la visión del paciente».
Hidalgo refiere que una vez confirmado el diagnóstico, «el tratamiento se orienta, principalmente, a reducir la presión intraocular», un factor clave en la evolución de la enfermedad. De igual manera, asegura que en la actualidad se emplean tratamientos médicos con colirios hipotensores y, en determinados casos, intervenciones quirúrgicas, si fuera preciso
