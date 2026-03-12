Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Denuncias clínicaCerro MurianoDespedidas de solteroCentros comercialesPasarela TurruñuelosPérdidas aceiteBurkaHotelesJuicio Semana SantaCórdoba CF
instagramlinkedin

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el jueves 12 de marzo

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 13 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

José Gómez Soldado

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
  2. Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
  3. Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
  4. «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
  5. Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
  6. Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
  7. Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
  8. Infraestructuras adjudica el Plan Asfalto de Córdoba por más de 7 millones de euros: estas son las 133 calles elegidas

El Hospital Arruzafa de Córdoba alerta sobre el glaucoma: tercera causa de ceguera en Europa con síntomas tardíos

El Hospital Arruzafa de Córdoba alerta sobre el glaucoma: tercera causa de ceguera en Europa con síntomas tardíos

Las agresiones a médicos en Córdoba aumentaron a siete en 2025, la cifra más alta desde 2017

Las agresiones a médicos en Córdoba aumentaron a siete en 2025, la cifra más alta desde 2017

El Pleno da un nuevo paso para que el antiguo cine Córdoba del Sector Sur se convierta en un centro comercial

El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de La Corredera

El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de La Corredera

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Catorce cordobeses llevan a juicio a una clínica estética tras cerrar sin aviso y dejar tratamientos a medias: «Desaparecieron de un día para otro»

Catorce cordobeses llevan a juicio a una clínica estética tras cerrar sin aviso y dejar tratamientos a medias: «Desaparecieron de un día para otro»

Los fallecidos en Córdoba el jueves 12 de marzo

El aeropuerto de Córdoba es el que más crece en pasajeros en España pese al cierre por las inundaciones

El aeropuerto de Córdoba es el que más crece en pasajeros en España pese al cierre por las inundaciones
Tracking Pixel Contents