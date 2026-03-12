Se enfrenta a cárcel por apropiarse del paso de Semana Santa de una amiga en Córdoba

Un juzgado de lo Penal de Córdoba enjuiciará en los próximos días a una acusada de, supuestamente, apropiarse de un paso de Semana Santa en miniatura que le había prestado una amiga en el año 2020. La encartada se enfrenta a una petición de un año y dos meses de prisión, según recoge el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía.

Procesada y víctima son vecinas de Córdoba. Según afirma el Fiscal, en septiembre de 2020 la primera, "guiada por el ánimo de enriquecimiento ilícito", pidió prestada a su amiga una réplica pequeña de un paso de Semana Santa que ha sido tasada en 2.209,50 euros. En marzo de 2024, al haber transcurrido tres años sin que la acusada le devolviese el paso, la propietaria envió mensajes de whatsapp a la encartada solicitándole que se lo entregase, porque solo se lo había prestado.

Sin embargo, la acusada "se negó reiteradamente alegando que había sido un regalo", indica el Ministerio Público. Ante esta respuesta, la perjudicada acudió a la comisaría de la Policía Nacional y denunció los hechos.

El fiscal atribuye a la encartada la comisión de un presunto delito de apropiación indebida, por el que solicita que se le impongan un año y dos meses de prisión. Además, reclama que devuelva el paso de Semana Santa a su propietaria o, en otro caso, la indemnice con 2.209,50 euros.