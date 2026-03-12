Tribunales
Se enfrenta a cárcel por apropiarse del paso de Semana Santa de una amiga en Córdoba
El paso, en miniatura, está valorado en 2.209 euros y la acusada alega que se lo regalaron
Un juzgado de lo Penal de Córdoba enjuiciará en los próximos días a una acusada de, supuestamente, apropiarse de un paso de Semana Santa en miniatura que le había prestado una amiga en el año 2020. La encartada se enfrenta a una petición de un año y dos meses de prisión, según recoge el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía.
Procesada y víctima son vecinas de Córdoba. Según afirma el Fiscal, en septiembre de 2020 la primera, "guiada por el ánimo de enriquecimiento ilícito", pidió prestada a su amiga una réplica pequeña de un paso de Semana Santa que ha sido tasada en 2.209,50 euros. En marzo de 2024, al haber transcurrido tres años sin que la acusada le devolviese el paso, la propietaria envió mensajes de whatsapp a la encartada solicitándole que se lo entregase, porque solo se lo había prestado.
Sin embargo, la acusada "se negó reiteradamente alegando que había sido un regalo", indica el Ministerio Público. Ante esta respuesta, la perjudicada acudió a la comisaría de la Policía Nacional y denunció los hechos.
El fiscal atribuye a la encartada la comisión de un presunto delito de apropiación indebida, por el que solicita que se le impongan un año y dos meses de prisión. Además, reclama que devuelva el paso de Semana Santa a su propietaria o, en otro caso, la indemnice con 2.209,50 euros.
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
- «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
- Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
- Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
- Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
- Infraestructuras adjudica el Plan Asfalto de Córdoba por más de 7 millones de euros: estas son las 133 calles elegidas
- Se calcula que la alcaicería de Córdoba oscilaría en torno a los 100 puestos”