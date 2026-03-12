Córdoba pide a Pedro Sánchez la apertura de la aduana en el aeropuerto para vuelos internacionales

El Pleno de Córdoba exige al Gobierno de España la apertura de la aduana en el aeropuerto de Córdoba y la puesta en marcha de un servicio de control de pasaportes que permita la llegada y salida de aviones desde fuera del espacio Schengen. La ausencia de estos dos elementos impide de momento que en el aeródromo cordobés operen vuelos provenientes de países no incluidos en la zona sin controles interiores de la Unión Europea, que permite viajar de un país a otro casi como si se tratara de una sola nación. Los grupos municipales también han pedido que la habilitación incluya los recursos materiales y humanos de Policía Nacional necesarios para la plena operatividad de la aduana.

No ha habido acuerdo, sin embargo, en la petición del Partido Popular que solo ha apoyado Vox (aunque ha exigido a los populares tener la misma exigencia con la Junta de Andalucía) para que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible impulse la reparación y el mantenimiento urgente de la red básica de carreteras del Estado a su paso por Córdoba que se ha visto muy afectado por el tren de borrascas.

Aduana y pasaportes

La Corporación municipal ha aprobado este jueves esta moción a petición del Partido Popular y después de que algunas informaciones periodísticas hayan sembrado dudas sobre los verdaderos planes del Ejecutivo de Pedro Sánchez para el aeropuerto. El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha reivindicado las mejoras de la infraestructura de AENA en Córdoba, con más insistencia si cabe después de que en los últimos días se haya conocido la suspensión por parte de Air Nostrum de los vuelos a Mallorca.

Air Nostrum no ofrecerá este verano sus vuelos a Mallorca. / Córdoba

Una tarea pendiente

La implantación del control de pasaportes lleva varios meses pendiente, pero la Subdelegación del Gobierno siempre ha mantenido su intención de llevarlo a cabo. En enero, aunque la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, no se atrevía a fijar una fecha para su puesta en marcha insistía en que sería una realidad "lo antes posible". AENA envió la documentación necesaria al Ministerio del Interior el año pasado para su implantación. No obstante, la propia subdelegada también dijo entonces que "no ha habido ninguna compañía aérea interesada en operar vuelos procedentes de fuera del espacio Schengen", hecho que condicionaba la puesta en marcha de este servicio.