Control de pasaportes
Córdoba pide a Pedro Sánchez la apertura de la aduana en el aeropuerto para vuelos internacionales
La Corporación municipal cordobesa, a petición del Partido Popular, insta al Gobierno de España a agilizar la puesta en marcha de los controles fronterizos y la aduana en el aeródromo
El Pleno de Córdoba exige al Gobierno de España la apertura de la aduana en el aeropuerto de Córdoba y la puesta en marcha de un servicio de control de pasaportes que permita la llegada y salida de aviones desde fuera del espacio Schengen. La ausencia de estos dos elementos impide de momento que en el aeródromo cordobés operen vuelos provenientes de países no incluidos en la zona sin controles interiores de la Unión Europea, que permite viajar de un país a otro casi como si se tratara de una sola nación. Los grupos municipales también han pedido que la habilitación incluya los recursos materiales y humanos de Policía Nacional necesarios para la plena operatividad de la aduana.
No ha habido acuerdo, sin embargo, en la petición del Partido Popular que solo ha apoyado Vox (aunque ha exigido a los populares tener la misma exigencia con la Junta de Andalucía) para que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible impulse la reparación y el mantenimiento urgente de la red básica de carreteras del Estado a su paso por Córdoba que se ha visto muy afectado por el tren de borrascas.
Aduana y pasaportes
La Corporación municipal ha aprobado este jueves esta moción a petición del Partido Popular y después de que algunas informaciones periodísticas hayan sembrado dudas sobre los verdaderos planes del Ejecutivo de Pedro Sánchez para el aeropuerto. El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha reivindicado las mejoras de la infraestructura de AENA en Córdoba, con más insistencia si cabe después de que en los últimos días se haya conocido la suspensión por parte de Air Nostrum de los vuelos a Mallorca.
Una tarea pendiente
La implantación del control de pasaportes lleva varios meses pendiente, pero la Subdelegación del Gobierno siempre ha mantenido su intención de llevarlo a cabo. En enero, aunque la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, no se atrevía a fijar una fecha para su puesta en marcha insistía en que sería una realidad "lo antes posible". AENA envió la documentación necesaria al Ministerio del Interior el año pasado para su implantación. No obstante, la propia subdelegada también dijo entonces que "no ha habido ninguna compañía aérea interesada en operar vuelos procedentes de fuera del espacio Schengen", hecho que condicionaba la puesta en marcha de este servicio.
Ayudas para los afectados por las inundaciones y protocolos de evacuación
El Pleno ha aprobado una moción para pedir al Gobierno central ayudas para el sector turístico afectado por el tren de borrascas y el accidente de trenes de Adamuz (también se ha solicitado la mejora de la red ferroviaria), y una segunda moción en la que se pide al gobierno municipal mantener las ayudas sociales puestas a disposición de los afectados por el temporal.
Después del episodio de inundaciones sufrido en Córdoba en febrero, la Corporación municipal se ha comprometido a redactar un protocolo de actuación, las acciones que ya en esta última inundación se han llevado a cabo, tanto de alerta a la población como de su evacuación ante la crecida del río Guadalquivir a su paso por zonas inundadas, elaborándose una guía que facilite la información y comprensión de los vecinos. Asimismo, se acuerda agilizar la instalación ya decidida de limnímetros en las zonas de desbordamiento del río Guadalquivir del entorno de Alcolea, Aeropuerto y Encinarejo afectadas en el 2010 y en el pasado noviembre del 2026, con el objetivo de poder monitorizar la crecida del río y tener un sistema de alerta sensorizada que nos permita tomar decisiones sobre protección de bienes y personas, y las posibles evacuaciones de viviendas. Por otro lado, se pide explorar con la CHG la posibilidad de integrar esas mediciones en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) del Guadalquivir, así como la elaboración de un documento técnico que determine con exactitud (con cartografía y georeferencia) cuales son los tramos urbanos de los arroyos dentro del término municipal de Córdoba y cuales no, el alcance de las actuaciones de conservación y mantenimiento por parte del ayuntamiento y por parte de la Confederación, los arroyos que pueden generar o ya han generado problemas de desbordamiento o rotura de su pared, la determinación de las actuaciones a adoptar para corregir o minimizar el riego y el plan de actuación de cada una de las administraciones competentes.
Por último, se pide la constitución de una mesa técnica y ciudadana sobre zonas Inundadas e Inundables, conformada por expertos, administración y representantes vecinales, con el fin de abordar de manera integral la situación de las parcelaciones y núcleos de población afectados.
