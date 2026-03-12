EDUCACIÓN
Seis colegios públicos de Córdoba, entre los 100 mejores de España para el ranking de referencia de MiCole
El colegio López Diéguez vuelve a situarse como el colegio público mejor valorado del país
El mes de marzo es sinónimo de proceso de escolarización para muchas familias en Córdoba. Del 1 al 31 de marzo, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional mantiene abierto el proceso de admisión para el alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, en el que son protagonistas los alumnos de 3 años que accederán por primera vez al colegio en el curso 2026-2027.
Esta son semanas de nervios, visitas a las jornadas abiertas de los centros educativos, cálculo de los baremos y control de las zonas de influencia, que garantizan en mayor o menor medida, el acceso al centro educativo de primera elección.
A la hora de escoger centro, además de las jornadas de puertas abiertas, en la que los colegios hacen una puesta de largo de su proyecto educativo, actividades, proyectos, programas, instalaciones y elementos distintivos; muchas familias se decantan por consultar los listados y valoraciones de la oferta educativa de la capital y la provincia que orientan a los progenitores a la hora de escoger el colegio donde cursarán sus hijos Infantil y Primaria.
Una de las fuentes para estas consultas es la plataforma MiCole, de referencia en habla hispana para conectar a las familias que buscan colegio para sus hijos con aquellos centros que tienen mayor afinidad en función de sus preferencias y necesidades. En ella se pueden consultar centros públicos, privados y concertados.
Los mejores colegios de Córdoba
Cada año, coincidiendo con el proceso de escolarización, actualizan el listado de los Mejores Públicos de España con un listado de 100 centros en base a resultados, métricas y valoraciones.
Este 2026, seis colegios públicos de Córdoba están incluidos entre los mejores de España: cuatro de ellos en la capital y dos en la provincia. Estos son los destacados:
- CEIP Al-Andalus, Córdoba
- CEIP Juan Rufo, Córdoba
- CEIP José de la Torre y el Cerro, Córdoba
- CEIP Fernán Pérez de Oliva, Córdoba
- CEIP Alfredo Gil, Peñarroya-Pueblonuevo
- CEIP Nuestra Señora del Carmen, Lucena
Tanto José de la Torre y el Cerro, como Alfredo Gil, tienen una valoración de cinco sobre cinco; Nuestra Señora del Carmen obtiene un 4,9 sobre 5; Juan Rufo y Al-Andalus, un 4,8 sobre 5; y el Fernán Pérez de Oliva alcanza un 4,5 sobre 5.
29 colegios andaluces
En conjunto, Andalucía suma 29 colegios en el listado nacional de los mejores colegios, lo que la convierte en la segunda comunidad autónoma con más centros, solo por detrás de la Comunidad de Madrid, con 32. Tras Andalucía se sitúan la Región de Murcia, con 12, y la Comunidad Valenciana, con 7.
Dentro del mapa educativo andaluz, Sevilla se sitúa en primer lugar con 13 colegios, seguida de Córdoba, con 6, y Granada, con 5. Les siguen Málaga, con 3, y Cádiz y Huelva, con un centro cada una. Ni Almería ni Jaén cuenta con un colegio en la clasificación.
El colegio mejor valorado de España es de Córdoba
Además del top de los 100 mejores, MiCole desgrana la clasificación a partir de los mejores resultados, donde se incluyen los centros Alfredo Gil y Aurelio Sánchez de Peñarroya-Pueblonuevo, educación internacional, inclusividad y bilingüe.
Asimismo, hay un apartado de los centros mejor valorados, donde un colegio de Córdoba se sitúa a la cabeza como el mejor valorado de España. Es el CEIP López Diéguez, ubicado en Córdoba capital. Este colegio de Infantil y Primaria ha conseguido el sello de mejores colegios otorgado por la plataforma MiCole durante cinco años seguidos, de 2022 a 2026.
Listado de mejores colegios públicos de Andalucía
La comunidad autónoma andaluza cuenta con 29 colegios públicos entre los 100 mejores del listado de MiCole.
Cádiz
- José de la Vega Barrios — Chiclana de la Frontera
Córdoba
- Alfredo Gil — Peñarroya-Pueblonuevo
- Fernán Pérez de Oliva — Córdoba
- José de la Torre y del Cerro — Córdoba
- Al-ándalus — Córdoba
- Juan Rufo — Córdoba
- Nuestra Señora del Carmen — Lucena
Granada
- San Isidro Labrador — El Chaparral
- Sierra Elvira — Granada
- Mariana Pineda — Huétor Vega
- Nuestra Señora de las Angustias — Huétor Vega
- Gloria Fuertes — Peligros
Huelva
- CPR Adersa 4 (Cañaveral de León, Sierra de Aracena e Hinojales) — Cañaveral de León e Hinojales
Málaga
- San Juan — Antequera
- El Tomillar — Benalmádena
- Ciudad de Popayán — Málaga
Sevilla
- Juan Rodríguez Berrocal — Camas
- CEIP Purísima Concepción — La Algaba
- Aníbal González — Sevilla
- Arias Montano — Sevilla
- José María del Campo — Sevilla
- Maestra Isabel Álvarez — Sevilla
- Marie Curie — Sevilla
- Prácticas — Sevilla
- San Jacinto — Sevilla
- San José de Calasanz — Sevilla
- San José Obrero — Sevilla
- Vara de Rey — Sevilla
- Serafín y Joaquín Álvarez Quintero — Utrera
