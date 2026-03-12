Seis colegios públicos de Córdoba, entre los 100 mejores de España para el ranking de referencia de MiCole

El mes de marzo es sinónimo de proceso de escolarización para muchas familias en Córdoba. Del 1 al 31 de marzo, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional mantiene abierto el proceso de admisión para el alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, en el que son protagonistas los alumnos de 3 años que accederán por primera vez al colegio en el curso 2026-2027.

Esta son semanas de nervios, visitas a las jornadas abiertas de los centros educativos, cálculo de los baremos y control de las zonas de influencia, que garantizan en mayor o menor medida, el acceso al centro educativo de primera elección.

A la hora de escoger centro, además de las jornadas de puertas abiertas, en la que los colegios hacen una puesta de largo de su proyecto educativo, actividades, proyectos, programas, instalaciones y elementos distintivos; muchas familias se decantan por consultar los listados y valoraciones de la oferta educativa de la capital y la provincia que orientan a los progenitores a la hora de escoger el colegio donde cursarán sus hijos Infantil y Primaria.

Una de las fuentes para estas consultas es la plataforma MiCole, de referencia en habla hispana para conectar a las familias que buscan colegio para sus hijos con aquellos centros que tienen mayor afinidad en función de sus preferencias y necesidades. En ella se pueden consultar centros públicos, privados y concertados.

Alumnos en un colegio de Córdoba, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Los mejores colegios de Córdoba

Cada año, coincidiendo con el proceso de escolarización, actualizan el listado de los Mejores Públicos de España con un listado de 100 centros en base a resultados, métricas y valoraciones.

Este 2026, seis colegios públicos de Córdoba están incluidos entre los mejores de España: cuatro de ellos en la capital y dos en la provincia. Estos son los destacados:

CEIP Al-Andalus, Córdoba

CEIP Juan Rufo, Córdoba

CEIP José de la Torre y el Cerro, Córdoba

CEIP Fernán Pérez de Oliva, Córdoba

CEIP Alfredo Gil, Peñarroya-Pueblonuevo

CEIP Nuestra Señora del Carmen, Lucena

Tanto José de la Torre y el Cerro, como Alfredo Gil, tienen una valoración de cinco sobre cinco; Nuestra Señora del Carmen obtiene un 4,9 sobre 5; Juan Rufo y Al-Andalus, un 4,8 sobre 5; y el Fernán Pérez de Oliva alcanza un 4,5 sobre 5.

29 colegios andaluces

En conjunto, Andalucía suma 29 colegios en el listado nacional de los mejores colegios, lo que la convierte en la segunda comunidad autónoma con más centros, solo por detrás de la Comunidad de Madrid, con 32. Tras Andalucía se sitúan la Región de Murcia, con 12, y la Comunidad Valenciana, con 7.

Dentro del mapa educativo andaluz, Sevilla se sitúa en primer lugar con 13 colegios, seguida de Córdoba, con 6, y Granada, con 5. Les siguen Málaga, con 3, y Cádiz y Huelva, con un centro cada una. Ni Almería ni Jaén cuenta con un colegio en la clasificación.

Fachada del colegio público López Diéguez. / CÓRDOBA

El colegio mejor valorado de España es de Córdoba

Además del top de los 100 mejores, MiCole desgrana la clasificación a partir de los mejores resultados, donde se incluyen los centros Alfredo Gil y Aurelio Sánchez de Peñarroya-Pueblonuevo, educación internacional, inclusividad y bilingüe.

Asimismo, hay un apartado de los centros mejor valorados, donde un colegio de Córdoba se sitúa a la cabeza como el mejor valorado de España. Es el CEIP López Diéguez, ubicado en Córdoba capital. Este colegio de Infantil y Primaria ha conseguido el sello de mejores colegios otorgado por la plataforma MiCole durante cinco años seguidos, de 2022 a 2026.