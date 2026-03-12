La alta tensión por el 'No a la guerra' entre PSOE y Vox se traslada al Pleno de Córdoba

Arranque de pleno controvertido. La alta tensión por el No a la guerra entre PSOE y Vox se ha trasladado al pleno de Córdoba. La sesión de marzo que se celebra este jueves en el Ayuntamiento ha incluido un rifirrafe por los carteles de No a la guerra que han exhibido en sus bancadas los concejales socialistas. Vox ha pedido la retirada de estos carteles por una cuestión de orden, aunque la ausencia en el reglamento de una prohibición expresa de este tipo de expresiones ha permitido al PSOE mantenerlos expuestos. La contestación del partido de Santiago Abascal no ha sido otra que la colocación minutos más tarde de otro cartel con el No a Mercosur, el acuerdo de libre comercio, que este partido rechaza. Además, han colocado un cartel en el que aparecen un hombre encapuchado y una mujer con burka en el que se dice: "No es religión, no es ideología; es seguridad, derechos y sentido común".

Antes de colocar sus propios carteles, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha defendido que en el salón de plenos no debe exhibirse "nada ideológico ni que discrimine", algo que a su juicio incumplen los carteles antibelicistas colocados por el PSOE. La réplica, fuera de turno, del concejal del PSOE, José Antonio Romero, ha llevado a ambos ediles a cruzarse algunas palabras de reproche, que han recibido la amonestación de la presidencia del Pleno.

Carteles de 'No a la guerra' y 'No a Mercosur' en el salón de plenos. / CÓRDOBA

El alcalde, José María Bellido, ha requerido la opinión de la secretaria, Carmen Parra, sobre la cuestión. La funcionaria ha explicado que no hay ninguna mención en el reglamento municipal del Pleno, ni a favor ni en contra, sobre "carteles ideológicos o decorativos", y que solo se pronuncia sobre las banderas que deben exhibirse en el salón de plenos. No obstante, ha expresado su opinión particular defendiendo la necesidad de mantener "el decoro" y "la solemnidad" que Capitulares merece, por lo que, a su juicio, no debería exhibirse ningún cartel.

El portavoz socialista, Antonio Hurtado, por su parte, ha pedido al alcalde poder mantener sus lemas al no existir prohibición expresa y ha defendido que "el No a la guerra no ofende a nadie". La concejala de Hacemos, Irene Ruiz, ha pedido la retirada del cartel de Vox sobre el burka y ha defendido que es contrario a las libertades y los derechos fundamentales. El concejal de Hacemos Córdoba, José Carlos Ruiz, también ha hecho referencia a este tema en su turno de ruegos y ha citado palabras de Julio Anguita para condenar las guerras y maldecir a los canallas que las hacen.

Cartel expuesto por Vox en el salón de plenos. / CÓRDOBA

El alcalde, José María Bellido, ha solicitado tanto a PSOE como a Vox que los quiten, pero ha reconocido que no podía obligarles a ello. Lo que sí ha pedido es que la junta de portavoces regule en un futuro estas cuestiones y aclare cómo debe procederse en el salón de plenos.

Ayudas por la guerra

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha aprovechado una modificación del presupuesto para introducir la cuestión de la guerra y alertar de las consecuencias que tendrá como el incremento del precio del gasoil. El edil ha reclamado al Ayuntamiento que tome cartas en el asunto por el perjuicio añadido que la guerra tendrá en el seno de las familias más vulnerables y ha pedido que se paralice la subida del agua del 4% y de la basura del 2,2%, que están en tramitación, y que se duplique la partida presupuestaria de los tres programas destinados a los más necesitados.