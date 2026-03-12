Urbanismo
El Consejo del Movimiento Ciudadano critica el "bloqueo" de la Oficina del Territorio de Córdoba
El Consejo del Movimiento Ciudadano denuncia la falta de personal técnico y administrativo en la Oficina del Territorio, que impide atender como se debe a los ciudadanos en los procesos de normalización
El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), representado en la Comisión de Periferia, ha criticado el “bloqueo” actual que sufre la Oficina del Territorio de Córdoba, un servicio creado hace casi cuatro años al calor de la nueva Ley de Impulso de Sostenbilidad del Territorio de Andalucía (Lista). Su objetivo, escuchar, asesorar y tramitar los procesos de regulación de parcelaciones (como las que están en marcha para Torreblanca, El Sol o la Gorgoja), para dotarse de servicios básicos mientras se impulsan procesos de legalización (como Campiñuela Norte, Maravillas del Aeropuerto o El Aljarafe) o, simplemente, como en el caso de otra veintena de parcelaciones, para atender a las múltiples dudas que tienen en el complejo proceso de normalización.
Sin embargo, según constató la representación del CMC ayer en la Comisión de Perifera, la Oficina del Territorio carece de personal técnico y especialmente administrativo que le permita cumplir con su obligación y “servir como se debe a la ciudadanía, atendiéndola, en lugar de ocasionarle más gasto de tiempo, de dinero y de esfuerzo en general” en un proceso tan complejo, explican desde el Consejo.
Al mismo tiempo, exige que se clarifiquen los procedimientos administrativos y no se modifiquen a mitad del trámite iniciado siguiendo las indicaciones municipales. Esta situación genera desconfianza, retrasos innecesarios y supone para la ciudadanía afectada “una falta de respeto”.
Implicación de otras áreas
Para el CMC, además de dotarse de los recursos humanos necesarios, la Oficina del Territorio debe poder implicarse en el problema de las parcelaciones junto a otras áreas y servicios municipales, como en el caso de la Hacienda Local (para el trámite de apremios) y de Emacsa, que debería facilitar y flexibilizar las condiciones técnicas en los procesos provisionales de conexión con la red de abastecimiento y saneamiento.
Al respecto, cabe recordar que actualmente hay censadas más de 120 parcelaciones en el término municipal de Córdoba, cada una con características singulares y con unas 11.000 viviendas en total en las que habita una población estimada de más de unos 50.000 residentes.
