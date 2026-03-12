Comercio Andalucía reclama al Gobierno medidas "urgentes" para paliar el impacto del alza de carburantes y electricidad

Comercio Andalucía ha pedido al Gobierno central la adopción "urgente" de medidas para frenar el impacto que el encarecimiento de los carburantes y de la electricidad está teniendo sobre miles de pequeños negocios, según ha informado la federación en una nota de prensa.

La organización empresarial, que representa al comercio minorista andaluz, sostiene que el repunte de los costes energéticos se está agravando en los últimos días por la tensión internacional derivada de la guerra en Irán. A su juicio, este escenario puede desembocar en una situación especialmente delicada para pymes y autónomos, que cuentan con menos margen para absorber nuevas subidas de gastos.

“Estamos ante una situación que puede generar un efecto en cascada en la economía. Si aumentan los costes energéticos, aumentan los costes de las empresas, se encarecen los productos y se reduce el consumo. El pequeño comercio es uno de los sectores más sensibles a este tipo de situaciones”, señala Comercio Andalucía.

La organización alerta de que el incremento del precio de los carburantes afecta de forma directa a toda la cadena económica, desde el transporte y la distribución hasta la logística y los costes diarios de funcionamiento de los establecimientos. Esa subida, añade, termina repercutiendo en el precio final de los productos y, en consecuencia, en el poder adquisitivo de los consumidores.

Ayudas directas y medidas fiscales

Entre las medidas reclamadas al Ejecutivo central, Comercio Andalucía plantea incentivos y ayudas directas para pymes y autónomos del comercio, además de medidas fiscales que reduzcan la presión sobre las pequeñas empresas y políticas energéticas que ayuden a estabilizar los precios de la electricidad y del combustible.

La organización recuerda que el comercio de proximidad es uno de los principales motores económicos y sociales de Andalucía, por su capacidad para generar empleo, actividad y cohesión en calles, barrios y pueblos. Por eso, insiste en que una respuesta rápida de las administraciones puede ser clave para evitar que esta nueva escalada de costes termine dañando la viabilidad de muchos negocios.