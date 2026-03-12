Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centros comercialesPérdidas AyuntamientoHotelesPleno DiputaciónRobos cochesEconomíaGasolinerasErmita de la AuroraOcio en CórdobaBomberos
instagramlinkedin

Conflicto en Oriente

Comercio Andalucía reclama al Gobierno medidas "urgentes" para paliar el impacto del alza de carburantes y electricidad

Ante la escalada de precios, el pequeño comercio pide ayudas directas, medidas fiscales y políticas energéticas para estabilizar los precios de la electricidad y el combustible

Negocios de la calle Cruz Conde de Córdoba.

Negocios de la calle Cruz Conde de Córdoba. / A.J.González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Comercio Andalucía ha pedido al Gobierno central la adopción "urgente" de medidas para frenar el impacto que el encarecimiento de los carburantes y de la electricidad está teniendo sobre miles de pequeños negocios, según ha informado la federación en una nota de prensa.

La organización empresarial, que representa al comercio minorista andaluz, sostiene que el repunte de los costes energéticos se está agravando en los últimos días por la tensión internacional derivada de la guerra en Irán. A su juicio, este escenario puede desembocar en una situación especialmente delicada para pymes y autónomos, que cuentan con menos margen para absorber nuevas subidas de gastos.

“Estamos ante una situación que puede generar un efecto en cascada en la economía. Si aumentan los costes energéticos, aumentan los costes de las empresas, se encarecen los productos y se reduce el consumo. El pequeño comercio es uno de los sectores más sensibles a este tipo de situaciones”, señala Comercio Andalucía.

La organización alerta de que el incremento del precio de los carburantes afecta de forma directa a toda la cadena económica, desde el transporte y la distribución hasta la logística y los costes diarios de funcionamiento de los establecimientos. Esa subida, añade, termina repercutiendo en el precio final de los productos y, en consecuencia, en el poder adquisitivo de los consumidores.

Ayudas directas y medidas fiscales

Entre las medidas reclamadas al Ejecutivo central, Comercio Andalucía plantea incentivos y ayudas directas para pymes y autónomos del comercio, además de medidas fiscales que reduzcan la presión sobre las pequeñas empresas y políticas energéticas que ayuden a estabilizar los precios de la electricidad y del combustible.

Noticias relacionadas

La organización recuerda que el comercio de proximidad es uno de los principales motores económicos y sociales de Andalucía, por su capacidad para generar empleo, actividad y cohesión en calles, barrios y pueblos. Por eso, insiste en que una respuesta rápida de las administraciones puede ser clave para evitar que esta nueva escalada de costes termine dañando la viabilidad de muchos negocios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
  2. Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
  3. «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
  4. Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
  5. Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
  6. Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
  7. Infraestructuras adjudica el Plan Asfalto de Córdoba por más de 7 millones de euros: estas son las 133 calles elegidas
  8. Se calcula que la alcaicería de Córdoba oscilaría en torno a los 100 puestos”

La alta tensión por el 'No a la guerra' entre PSOE y Vox se traslada al Pleno de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba construirá una pasarela peatonal para conectar Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos con el Parque Figueroa

El Ayuntamiento de Córdoba construirá una pasarela peatonal para conectar Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos con el Parque Figueroa

El Ayuntamiento de Córdoba publica el listado de casetas admitidas y excluidas en la Feria 2026

El Ayuntamiento de Córdoba publica el listado de casetas admitidas y excluidas en la Feria 2026

Córdoba pide a Pedro Sánchez la apertura de la aduana en el aeropuerto para vuelos internacionales

Córdoba pide a Pedro Sánchez la apertura de la aduana en el aeropuerto para vuelos internacionales

Cara y cruz del Tribunal de Instancia en Córdoba: traslado "récord" para Justicia y desconcierto entre los funcionarios

Cara y cruz del Tribunal de Instancia en Córdoba: traslado "récord" para Justicia y desconcierto entre los funcionarios

Comercio Andalucía reclama al Gobierno medidas "urgentes" para paliar el impacto del alza de carburantes y electricidad

Comercio Andalucía reclama al Gobierno medidas "urgentes" para paliar el impacto del alza de carburantes y electricidad

La ordenanza de convivencia de Córdoba entra en vigor en marzo con acciones informativas antes de las multas a las despedidas de solteros

La ordenanza de convivencia de Córdoba entra en vigor en marzo con acciones informativas antes de las multas a las despedidas de solteros

El Consejo del Movimiento Ciudadano critica el "bloqueo" de la Oficina del Territorio de Córdoba

El Consejo del Movimiento Ciudadano critica el "bloqueo" de la Oficina del Territorio de Córdoba
Tracking Pixel Contents