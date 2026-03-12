Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes

El mapa comercial de Córdoba vive un momento de cambios con proyectos que avanzan a ritmos muy diferentes. Mientras La Sierra o El Arcángel abren nuevas tiendas, el centro comercial Zoco empieza a materializar su plan de relanzamiento con nuevas aperturas y la idea de reabrir los cines, otros desarrollos futuros como el parque comercial de la carretera de Palma, el del polígono industrial de Las Quemadas o el proyectado en el parque tecnológico Córdoba TechPark (anteriormente, Rabanales 21) siguen pendientes de resolver obstáculos o atraer a grandes operadores que permitan desbloquear su puesta en marcha.

La última novedad del sector es la modificación urbanística para permitir un centro comercial en el antiguo cine Córdoba (situado en el Sector Sur), que se aprobará el Pleno municipal este jueves, pero es un proyecto que está todavía en una etapa muy inicial de su andadura. De los proyectados, el más avanzado continúa siendo el de la carretera de Palma, aunque aun sin fecha definida para su apertura por recientes complicaciones en las obras.

Los trabajos comenzaron en 2023 en una zona muy cerca del parque comercial Los Patios de Azahara, que ya alberga marcas como Leroy Merlin, Mediamarkt, Sprinter y, muy cerca, Decathlon. El nuevo centro, que se levanta sobre una parcela de 3.000 metros cuadrados, tendrá un edificio de dos plantas con 2.000 metros cuadrados, de los cuales 1.700 se destinarán a espacio comercial, incluyendo tiendas y locales de restauración.

La construcción contempla cinco locales, cada uno de entre 268 y 290 metros cuadrados, cuya ocupación se está negociando y la inversión prevista es de tres millones de euros y se estima la creación de al menos veinte puestos de trabajo directos.

Córdoba TechPark

En el caso del que proyecta la compañía Mitiska Reim entre el campus universitario de Rabanales y el Parque Científico y Tecnológico Córdoba TechPark, el proyecto sigue en fase de precomercialización y no ha registrado avances significativos. Se mantiene a la espera de asegurar operadores comerciales, sobre todo, grandes marcas que funcionen como "locomotora" y tiren del carro de las más pequeñas, muy interesadas en el proyecto, pero con intención de ir sujetos a una marca cotidiana que atraiga al público, como puede ser una de alimentación, por ejemplo. Asimismo, el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) funcionará también como principal atractivo para este centro comercial.

El espacio tendrá una superficie bruta alquilable (SBA) de 16.000 metros cuadrados y estará situado en la N-IV, "con excelente visibilidad y acceso desde las dos direcciones de esta vía", según explicaron desde la propia empresa cuando avanzaron las claves del proyecto. En cualquier caso, y según informaron a este periódico fuentes de la empresa en su día, la inversión total que se plantea para la puesta en marcha del proyecto se sitúa entre los 30 y los 35 millones de euros y esperan crear entre 200 y 250 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Además, los representantes de Mitiska Reim han negociado con Comercio Córdoba para que existan condiciones preferentes para los empresarios del comercio cordobés en esta futura superficie comercial.

Polígono de Las Quemadas

El Grupo Barea proyecta un parque comercial en el polígono industrial de Las Quemadas, aunque del avance de esta iniciativa se conocen muchos menos detalles. El proyecto, que se desarrolla junto a una promotora líder en grandes superficies comerciales y de ocio en España, se plantea en el eje de Levante de Córdoba y ocupará una superficie total de 60.000 metros cuadrados. El futuro parque contará con un retail park de 36.000 metros cuadrados, con amplias zonas de aparcamiento y buenas conexiones, además de un complejo de ocio de aproximadamente 20.000 metros cuadrados. Según las previsiones, se espera que este espacio comercial atraiga a más de 300.000 personas que residen a menos de 15 minutos de distancia.

Una de las ventajas destacadas del proyecto es su ubicación, a pie de la autovía A-4 Madrid-Cádiz, con más de un kilómetro de fachada y acceso directo desde la vía. La inversión estimada para la superficie comercial asciende a unos 30 millones de euros, mientras que el desarrollo total del suelo alcanza los 345.000 metros cuadrados.