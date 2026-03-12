El centro comercial El Arcángel de Córdoba amplía su oferta gastronómica con la apertura de Seven Sushi

La oferta de restauración del centro comercial El Arcángel de Córdoba continúa ampliándose con nuevas propuestas vinculadas a la cocina japonesa. En los próximos días está prevista la apertura de Seven Sushi, un establecimiento que contará con cerca de 500 metros cuadrados y estará ubicado en la planta superior del centro comercial, junto a otras propuestas gastronómicas que han ido abriendo en los últimos años.

Este nuevo local se sumará a Onakasita Sushi, que abrió a finales de enero y que también está especializado en gastronomía japonesa, reforzando así esta oferta culinaria dentro del complejo. El nuevo local de sushi podría abrir en los próximos diez días, según aseguran fuentes vinculadas al centro comercial. Aunque Seven Sushi no es franquicia, cuentan con un restaurante en Albacete que está relacionado con el modelo de buffet libre de comida asiática, cada vez más de moda.

Público en el centro comercial El Arcángel. / Manuel Murillo

Además, entre las incorporaciones más recientes figura Legal Express, un despacho de abogados dedicado a servicios de asesoría jurídica situado en la planta alta del centro. Con estas aperturas, el espacio comercial continúa diversificando su actividad más allá del comercio tradicional, incorporando restauración y servicios.