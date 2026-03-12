Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desarrollo Rural

CECO y la Junta de Andalucía detallan las ayudas LEADER 2023-2027: Concurrencia no competitiva y foco en el mundo rural

En la provincia de Córdoba, las ayudas financiarán proyectos productivos hasta en un 65% y no productivos hasta el 100%, con un tope de 200.000 euros

Reunión empresarial en CECO con los responsables de los GDR de la provincia.

Reunión empresarial en CECO con los responsables de los GDR de la provincia. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Comisión de Coordinación Provincial de CECO, copresidida por Luis Miguel Bernal y Manuel Jesús Adame, se ha reunido con Francisco Acosta, delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, al objeto de informar a las empresas y asociaciones empresariales territoriales sobre la Orden de 3 de febrero de 2026, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas, previstas en las Estrategias de Desarrollo Local LEADER de los Grupos de Desarrollo Rural, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027.

De este modo, en la cita celebrada en CECO y en la que también ha participado Antonio Manuel Alcántara, jefe de Servicio de Promoción Rural, junto a los presidentes y los gerentes de los 7 Grupos de Desarrollo Rural de nuestra provincia, se ha profundizado en las principales líneas de ayudas y las novedades con respecto a la anterior convocatoria. El objetivo fundamental de la convocatoria es contribuir al desarrollo económico, social y ambiental del mundo rural, la mejora de la calidad de vida de la población y el fomento de la innovación, el empleo y la diversificación económica.

Desde CECO se impulsa el crecimiento y el desarrollo rural a través de la actividad empresarial. En este sentido es fundamental la labor que realizan nuestras asociaciones territoriales, con el propósito compartido de fortalecer el tejido empresarial y hacer de todo el territorio un espacio en el que invertir y vivir.

Las ayudas

En este marco de ayudas 2023-2027 la provincia de Córdoba contará con 18,6 millones de euros, de los que el 85% será aportado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y el 15% por la Junta de Andalucía. Pueden cubrir hasta el 65% de la inversión en proyectos productivos y hasta el 100% en los no productivos, con un tope de 200.000 euros.

Las ayudas LEADER 2023-2027 para nuevos emprendedores rurales incluyen, en comunidades como Andalucía, el denominado "Cheque PASE RURAL", diseñado para fomentar el autoempleo en zonas rurales. El emprendedor recibirá un pago inicial de 18.500 euros y hasta un máximo de 50.000 euros.

Es importante destacar que las subvenciones se concederán, a diferencia del marco de ayudas anterior, en régimen de concurrencia no competitiva, es decir se atenderán por orden de presentación, siempre que cumplan con los requisitos, y la concesión estará limitada por la disponibilidad presupuestaria de cada convocatoria.

En este escenario es fundamental la labor que realizan los GDR en el acompañamiento a las empresas y los emprendedores desde que solicitan la ayuda hasta la propuesta definitiva de su resolución.

TEMAS

