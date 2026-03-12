Catorce cordobeses llevan a juicio a una clínica estética tras cerrar sin aviso y dejar tratamientos a medias: «Desaparecieron de un día para otro»

Catorce personas de Córdoba, de entre el alrededor de un centenar de afectados, irán a juicio contra la clínica estética 360 Clinics tras el cierre «prematuro» y sin previo aviso del establecimiento, que dejó tratamientos a medias, sesiones sin realizar y miles de euros pendientes a sus clientes. «Desaparecieron de un día para otro y aquí nadie da explicaciones. He tirado el dinero», lamenta una de las denunciantes.

El pasado 4 de noviembre, Facua denunció el cierre inesperado de 360 Clinics en Córdoba, concretamente de su centro de El Arcángel. La asociación puso el foco en que la comunicación a los usuarios se realizó «únicamente por un SMS», según relata María Jiménez, una de las afectadas. Ella había contratado hace dos años un bono de 900 euros que incluía doce sesiones y dos de mantenimiento. «A mí me deben cinco sesiones, unos 200 euros, y de la noche a la mañana desaparecieron», explica. La situación la pilló por sorpresa porque incluso «me habían agendado una sesión semanas antes». «Nos dijeron que lo iban a solucionar con la mayor brevedad posible y que nos reubicarían. Han pasado cuatro meses y nada», añade, con ironía.

Cierre de 360 Clinics en Córdoba. / A.J. González

«De un día para otro cierran y te dejan plantado»

Junto a su compañera de trabajo, Alba Jordán, descubrió que el problema afectaba a «decenas de personas en Córdoba» y a «miles en toda España». Ambas sostienen que este tipo de cierres repentinos se repiten en el sector: «De un día para otro cierran y te dejan plantado», afirma Jordán. «Nos quieren hacer creer que esto ha sido de un día para otro, pero hasta la última semana siguieron ofreciendo bonos y reservando citas. Las cosas no se hacen así y aquí nadie da explicaciones», añade.

Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A. J. González

En su caso, Alba contrató en enero de 2025 un servicio del que le quedan cinco sesiones por un importe aproximado de 140 euros. «Tenía cita en diciembre y ya solo puedes hablar con un bot que no sirve para nada», denuncia. Su expectativa, dice, es que les reubiquen en otra clínica o se les compense económicamente, aunque reconoce que teme haber perdido el dinero: «Si tú no terminas el tratamiento en los plazos previstos, es como si no hubieras hecho nada y el vello vuelve a aparecer».

Denuncian a la clínica por estafa

Ambas, junto a otras doce personas, han decidido acudir a los tribunales y denuncian a la empresa por estafa. El juicio se celebrará el próximo 28 de abril en la Ciudad de la Justicia. Aunque admiten que no tienen demasiadas expectativas, aseguran que les sorprendió que la denuncia haya sido admitida a trámite. «Esperamos que nos devuelvan al menos el dinero o nos deriven a otra clínica. Es lo mínimo», resume Jordán.