Cara y cruz del Tribunal de Instancia en Córdoba: traslado "récord" para Justicia y desconcierto entre los funcionarios

"Escriba sobre lo que ve", ha instado este jueves una funcionaria de Justicia, al ser consultada por la adaptación de la Ciudad de la Justicia de Córdoba a los tribunales de Instancia, que sustituyen a los juzgados unipersonales. Del jueves al martes pasados (incluido el fin de semana), se ha efectuado el traslado de mobiliario y de documentación para implantar la nueva oficina judicial. No obstante, este jueves continúan el movimiento de expedientes y la circulación de profesionales y público, más o menos desorientados, por los pasillos.

En las pantallas informativas aparece una mayoría de juicios retrasados, pero el secretario coordinador de Justicia, José Antonio Guerra, desvincula esta situación de la mudanza. Advierte, eso sí, de que los programas informáticos están fallando desde hace varios días y también es necesario dar de alta a los profesionales en sus nuevos puestos de trabajo.

El partido judicial de Córdoba tiene 406 funcionarios (faltan unas 30 plazas por cubrir) que estos días se adaptan al cambio en un edificio que supera los 50.000 metros cuadrados. José Antonio Guerra ha calificado como "éxito" y "récord" la mudanza, aunque admite que "la puesta en marcha va a costar todavía". "No ha habido incidencias reseñables y no se han suspendido juicios. Se ha intentado que la actividad no se interrumpiera", afirma.

Lorenzo del Río, Eva Álvarez y Miguel Ángel Pareja, tras una reunión en los últimos días. / P.C.A.

Algunos trabajadores han asumido asuntos y funciones de otros órganos judiciales, y los servicios se han trasladado de lugar, lo que motiva que en ocasiones desconozcan dónde se ubican. Los juzgados unipersonales se hallan ahora prácticamente vacíos, a excepción de jueces y letrados, por la agrupación de los funcionarios con quienes solían trabajar en nuevos servicios comunes.

Tribunales de Instancia y servicios comunes

La llegada de los tribunales de Instancia a las capitales de provincia es el último paso contemplado en la Ley de Eficiencia en la Justicia. Tendría que estar materializada al cierre de 2025, pero no ha sido posible. Con el modelo nuevo, la planta baja de la Ciudad de la Justicia de Córdoba acoge el servicio de notificaciones y embargos, el Registro Civil y atención ciudadana.

En la primera planta también se ofrece atención al público y se ubican los funcionarios de auxilio judicial. En la segunda, se desarrolla el registro y reparto de asuntos. Los antiguos juzgados de Instrucción se ubican ahora en la tercera planta, donde continúan los jueces y letrados de lo Penal. En esta planta se han ubicado un servicio común de tramitación y otro de ejecución Penal. Por último, la cuarta planta acoge el servicio común de tramitación Civil, de Familia y Mercantil, y el servicio común de tramitación de las jurisdicciones Social y Contencioso-Administrativa.