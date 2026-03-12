La cadena francesa Kiabi y la alemana New Yorker abrirán en el centro comercial La Sierra de Córdoba, ocupando el local de Zara

El Centro Comercial La Sierra de Córdoba se prepara para reforzar su oferta con la llegada de dos grandes cadenas internacionales de moda: Kiabi y New Yorker, que aterrizan por primera vez en la provincia. Ambos ocuparán el local dejado por Zara, aunque las fechas exactas de apertura aún no se han confirmado.

Kiabi, cadena francesa, ofrece ropa y accesorios para toda la familia a precios competitivos, incluyendo colecciones para mujer, hombre, niño y bebé. Su llegada permitirá a los cordobeses acceder a una opción de moda low-cost y familiar dentro del centro comercial.

Por su parte, New Yorker, de origen alemán, se enfoca en un público joven y urbano, con moda casual, calzado y accesorios al estilo fast fashion, pensado para adolescentes y jóvenes adultos. La apertura de estas tiendas amplía la oferta de moda juvenil en Córdoba y refuerza la estrategia de dinamización del centro.

Este espacio forma parte de un conjunto de locales previamente ocupados por Inditex que ya han cambiado de manos. El antiguo Oysho fue ocupado por Álvaro Moreno, mientras que el espacio dejado por Bershka y Massimo Dutti se transformó en Fitness Park, el primer gimnasio del centro comercial. Ahora, Kiabi y New Yorker se suman a esta renovación en el local que ocupaba Zara, completando la reorganización de los antiguos locales de la multinacional, que ahora están ubicados en Jesús y María.