El Ayuntamiento de Córdoba pide a Atende desinstalar una 'app' de cámara de los móviles de las trabajadoras de ayuda a domicilio

El Ayuntamiento de Córdoba ha pedido a la empresa que tiene adjudicado el servicio de ayuda a domicilio en la ciudad -Atende- que desinstale una aplicación de cámara (toma de imágenes) de los móviles de empresa de sus trabajadoras. La delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Eva Contador, ha dado esta información durante el Pleno ordinario de marzo, tras mostrar su preocupación la edil socialista Alicia Moya. Y es que, según Moya, esa aplicación de captación de imágenes (independiente de la cámara normal del teléfono) se ha instalado "en los móviles de alrededor de 2.000 trabajadoras y sin su conocimiento".

Contador ha asegurado que ya hablado sobre este asunto con la empresa, a la que se ha pedido que se desinstalara la aplicación y que ya se ha eliminado de parte de los dispositivos. La delegada de Servicios Sociales también ha detallado que lo que le explicó Atende es que esta app (denominada Open Camera) permite obtener imágenes con mayor nitidez y resolución que las cámaras que vienen instaladas en el móvil. Habían sido trabajadores de la misma empresa, pero de otro servicio completamente distinto a la ayuda a domicilio (de jardinería, para ser exactos) los que habían solicitado esa aplicación para fotografiar trabajos finalizados.

También ha asegurado Contador que preguntó a la adjudicataria si las trabajadoras de la ayuda a domicilio podían usar la aplicación para la labor que ellas llevan a cabo y que se le reconoció que no y que no estaba su uso entre las funciones que estas empleadas llevan a cabo. La delegada de Servicios Sociales ha aclarado, además, que la app no tiene geolocalizador y que no se abre si el usuario no la pone en marcha.

Pleno de marzo del Ayuntamiento de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

"Las trabajadoras tienen muchos problemas con la empresa adjudicataria"

Moya ha insistido en que "las trabajadoras tienen muchos problemas con la empresa adjudicataria" y ha hablado desde "una mala gestión de las nóminas" hasta "el incumplimiento de los acuerdos firmados", como tener un cuadrante mensual para organizarse.

La última queja, ha dicho la socialista, ha venido con la citada aplicación de toma de imágenes. Según Moya, "la principal explicación que ha dado a posteriori la empresa ha sido de seguridad", pero entiende que medidas en este sentido ya se habían tomado, como la instalación del botón del pánico. Además, Moya ha insistido que la cámara es independiente a la que ya trae de por sí el teléfono y ha aseverado que la misma "se puede activar desde la dirección laboral".