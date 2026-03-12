El Ayuntamiento de Córdoba licitará un contrato menor para terminar parte de las exhumaciones en el cementerio de La Salud

El delegado de Infraestructuras en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, ha anunciado durante el Pleno ordinario de marzo que se licitará un contrato menor para terminar los trabajos de exhumaciones que se quedaron pendientes en el cuadro Virgen de los Dolores del cementerio de La Salud. Durante el turno de ruegos y preguntas, y a una cuestión planteada por el socialista Joaquín Dobladez, Madruga ha asegurado que ya se está elaborando ese contrato, cuya licitación se llevará a cabo mientras se espera a que se retome el convenio global entre Ayuntamiento, Junta, Diputación y Gobierno central.

Cabe recordar que ese convenio venció en diciembre del año pasado, después de haberse exhumado más de 1.000 cuerpos y haberse identificado a 189 víctimas de la represión franquista desde 2023. Sobre el contrato menor que saldrá ahora licitación, Madruga ha asegurado que primero se hará llegar a las asociaciones memorialistas para que lo analicen.

Miguel Ruiz Madruga conversa con José María Bellido antes de que dé comienzo el pleno. / A. J. GONZÁLEZ

25 kits para pruebas de ADN

Una de las demandas que ha planteado Dobladez, por otro lado, tiene que ver con las peticiones de algunos familiares de víctimas que trasladan problemas para realizarse las pruebas de ADN. En este sentido, lo que pide el socialista es que para el próximo contrato estas pruebas no dependen de la adjudicataria, sino de una oficina fija (servicio que se ha pedido ya en más de una ocasión).

Sobre esas pruebas, Madruga ha informado de que ha mantenido conversaciones con el Comisionado de Memoria y que se van a aportar al Ayuntamiento de Córdoba un total de 25 kits para poder hacer las pruebas genéticas. Unas pruebas, añadido, que con casi total seguridad se llevarán a cabo en el propio cementerio.