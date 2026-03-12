El Ayuntamiento de Córdoba construirá una pasarela peatonal para conectar Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos con el Parque Figueroa

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba se ha comprometido a la construcción de una pasarela peatonal que conecte los barrios de Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos con el Parque Figueroa a la altura de la glorieta de Donantes de Órganos. La moción, original del PSOE, ha salido adelante por unanimidad y surgió a raíz de las demandas vecinales de estos nuevos barrios, que exigían una mejora global de la movilidad peatonal de la zona para aportar, también, seguridad.

En la propuesta que ha salido adelante, el gobierno municipal se compromete también a estudiar un plan con 50 medidas que ha presentado la asociación vecinal de la zona, Aqua Vetus, donde, entre otras cosas, se marca como prioritaria la construcción de un centro de salud para dar servicio a estos barrios. Instalaciones deportivas, más zonas verdes y parques infantiles para un barrio joven, mejora de las líneas de Aucorsa y del servicio que presta Sadeco o reordenación del viario son otras de las propuestas que se recogen en el plan elaborado por los residentes.

Pleno de marzo del Ayuntamiento de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Declaración de intenciones

Como ha explicado José María Castellano, presidente de Aqua Vetus, “somos conscientes de que una moción es solo una declaración de intenciones y no una licitación”, pero ha valorado que se tengan en consideración las necesidades de la zona y el trabajo realizado por la asociación durante más de seis meses.

Por su parte, Alberto Cáceres, también vecino de la zona, ha recordado que “tuvimos que echarnos a la calle” para exigir la pasarela que ha quedado comprometida, una vía que tuvieron que utilizar al sentir que “se nos habían cerrado todas las puertas”. Como ha recordado Cáceres, este paso peatonal es esencial para garantizar, entre otras cosas, la seguridad de los niños que van al colegio o a la guardería o para las personas mayores o con movilidad reducida que tienen que salvar de alguna forma la ronda de Poniente. Además, ha añadido, las obras de la ronda Norte “empeoraban” de forma significativa dicha movilidad.

Reunión del Ayuntamiento con la asociación Aqua Vetus. / CÓRDOBA

Dos pasarelas

Cabe recordar que el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, ya tiene en marcha la redacción de un proyecto para una primera pasarela peatonal que unirá Huerta de Santa Isabel Este y el Figueroa. Sin embargo, los vecinos entienden necesario otro segundo paso, pues el primero todavía dejaría casi 700 metros de ronda sin cruces peatonales. La que se busca hacer ahora a la altura de Donantes de Órganos reducirá esa distancia entre pasos peatonales sobre la A-3050 a unos 300 o 350 metros.