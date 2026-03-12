Las Ampas de educación especial de Córdoba denuncian "discriminación" por la salida de los centros justo a los 21 años

Las Ampas de colegios de educación especial de la provincia de Córdoba han vuelto a pedir a la Junta de Andalucía una modificación urgente del decreto que regula la edad máxima de permanencia en estos centros. La norma actual andaluza reza que la escolarización de este alumnado en unidades y centros de educación especial podrá extenderse solo hasta los 21 años, una realidad que consideran "discriminatoria".

Las Ampas de los colegios de educación especial Santo Ángel y María Montessori, en Córdoba capital; el Niño Jesús de Cabra y el Manuel Benítez en Palma del Río exigen a la Junta "que se modifique urgentemente el decreto" para que todos los alumnos y alumnas que cumplan 21 años durante el año puedan permanecer un curso más y finalizar el año natural en que cumplan 22 años.

Y es que, según denuncian, los alumnos que cumplen 21 años entre enero y agosto deben dejar el centro ese mismo curso, mientras que quienes los cumplen entre septiembre y diciembre pueden permanecer un año más, lo que provoca diferentes oportunidades educativas e incluso que algunos abandonen con 20 años, antes de lo previsto. Las familias consideran "una incoherencia" en la normativa que regula el acceso y la permanencia que para acceder a estos programas se toma como referencia el año natural en el que el alumnado cumple 16 años, mientras que para abandonarlos se utiliza el año académico en el que se cumplen 21.

La presidenta del Ampa de Santo Ángel, Isabel María López Camino, asegura que "consideramos que este decreto es discriminatorio, porque establece una diferencia injusta entre alumnos nacidos en el mismo año en función del mes en que cumplen los 21", afirman. Por este motivo, han solicitado una reunión urgente con la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, "para que nos dé una respuesta inmediata". Esa petición de reunión ha sido presentada este jueves por registro. El PSOE llevará esta petición al Parlamento, con el objetivo de que se modifique el decreto.

Para estas madres "esta cuestión depende, sobre todo, de una voluntad política real. No estamos pidiendo ningún privilegio, lo único que reclamamos es que se garantice el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades para todo el alumnado". Denuncian que, si no reciben una respuesta, sus hijos se quedarán sin escolarizar este año pese a haber nacido todos en el mismo año.

En los centros de educación especial, cuando el alumnado termina la etapa obligatoria, puede continuar en los llamados programas de transición a la vida adulta y laboral, denominados Ptval. Estos programas están pensados para desarrollar autonomía personal, mejorar habilidades sociales, trabajar competencias laborales básicas y facilitar la integración social y laboral.