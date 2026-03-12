El aeropuerto de Córdoba es el que más crece en pasajeros en España pese al cierre por las inundaciones

El aeropuerto de Córdoba contabilizó 7.131 pasajeros entre enero y febrero, un incremento del 782,5% respecto al mismo periodo del año pasado, pese a que el número de operaciones cayó con fuerza. Con ese porcentaje, Córdoba se sitúa como el aeropuerto que más crece de España en lo que va de año en términos relativos.

Así lo recoge el balance publicado este jueves por Aena. En esos dos primeros meses de 2026, el aeródromo cordobés sigue, eso sí, en la parte baja del ranking nacional por volumen absoluto: ocupa el puesto 37 de 48. En cuanto a operaciones, registró 1.134 aterrizajes y despegues, un 57,6% menos que en el mismo periodo del año anterior. Este descenso se explica, en gran medida, por el cierre del aeropuerto del 6 al 14 de febrero, cuando la crecida del río alcanzó la pista.

Pasajeros en la terminal del aeropuerto de Córdoba / Manuel Murillo

Si se mira solo febrero, por el aeropuerto de Córdoba pasaron 3.017 pasajeros, lo que supone un aumento interanual del 520,8%. En ese mes, Córdoba fue el segundo aeropuerto de España que más creció en porcentaje, solo por detrás de Huesca, que se disparó un 2.220% hasta los 348 usuarios. En paralelo, las operaciones en Córdoba también bajaron: se quedaron en 526 vuelos, un 64% menos.

Balance andaluz

En el acumulado de enero y febrero, los aeropuertos andaluces sumaron 4.869.330 pasajeros, un 5,79% más que en el mismo periodo de 2025. En términos absolutos, el incremento es de 266.536 viajeros.

Por aeropuertos, Málaga-Costa del Sol lidera el tráfico regional con 3.016.153 pasajeros (+4,3%) y 21.974 operaciones (+2,9%). Le sigue Sevilla, con 1.502.184 usuarios (+8,9%) y 11.274 vuelos (+6,8%). En tercer lugar está Granada-Jaén, con 191.371 pasajeros (+1,8%) y 3.132 movimientos. Después figuran Almería, con 77.470 viajeros (+6,8%) y 1.503 vuelos (-20,6%); Jerez, con 75.021 pasajeros (+7,3%) y 6.298 operaciones (-1,9%); y Córdoba, con 7.131 viajeros (+782,5%) y 1.134 operaciones (-57,6%).

En el conjunto de Andalucía, febrero cerró con 2.539.032 pasajeros, un 4,9% más interanual, un crecimiento impulsado principalmente por Málaga y Sevilla. En ese mes, Málaga registró 1.575.859 viajeros, un 3,5% más que un año antes, concentrando alrededor del 62% del movimiento regional de pasajeros y situándose como el tercer aeropuerto de la red Aena por volumen, solo por detrás de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat.