La Virgen del Mayor Dolor de Córdoba será la imagen protectora de familias que sufren la pérdida de un hijo

La Hermandad del Calvario colaborará con la Asociación Andaluza de apoyo al duelo perinatal, gestacional y neonatal Matrioskas, con el objetivo de acompañar a las familias que atraviesan la pérdida de un hijo antes, durante o poco después del nacimiento, y de dar voz a una realidad que sigue siendo poco reconocida socialmente. Fruto de esta unión, la Virgen del Mayor Dolor, será la imagen protectora de las familias que sufren la pérdida de un hijo.

Según ha informado la hermandad en una nota de prensa, esta vinculación supone un paso más en su labor asistencial y social, al tiempo que contribuye a sensibilizar sobre una experiencia marcada en muchas ocasiones por la incomprensión, la falta de visibilidad y el dolor vivido en silencio.

La hermandad del Calvario ha recordado que Matrioskas es una entidad nacida de la experiencia directa de familias que han sufrido la pérdida de sus bebés y de profesionales concienciados con el acompañamiento en estos procesos. Su trabajo se centra en ofrecer apoyo a las familias, fomentar la humanización de la atención sanitaria y mejorar la formación de los profesionales que intervienen en estas situaciones.

La asociación tuvo su origen en un grupo de madres que impulsaron cambios en los protocolos hospitalarios y quedó constituida oficialmente en 2019 en Jerez. Desde entonces, ha extendido su presencia por toda Andalucía, con una labor basada en valores como la acogida, el compromiso, la sensibilización social y el acompañamiento a quienes afrontan esta dura experiencia.

La Virgen del Mayor Dolor, símbolo de amparo para las familias

La Hermandad del Calvario ha querido vincular esta iniciativa con la advocación de su titular mariana, Nuestra Señora del Mayor Dolor, como imagen protectora de las familias que sufren la pérdida de un hijo. No es una elección casual. Desde la hermandad recuerdan que muchas familias describen este proceso como “un dolor insoportable y devastador: el mayor dolor”, una expresión que conecta de forma directa con el sentido espiritual y humano de esta devoción.

De este modo, la Virgen del Mayor Dolor se convertirá en símbolo de amparo y consuelo para quienes atraviesan el duelo gestacional, perinatal o neonatal, en una iniciativa que une fe, acompañamiento y conciencia social.

Un acto en San Lorenzo y pulseras en el Miércoles Santo

El acto central de esta colaboración tendrá lugar el próximo 23 de marzo a las 18.00 horas en la Iglesia de San Lorenzo. Allí se celebrará el acto de colaboración y la fundición de uno de los cirios de la candelería del paso de palio de Nuestra Señora del Mayor Dolor, que llevará el nombre y el logotipo de la asociación Matrioskas.

La cita contará con la presencia de Laura Prados Pérez, vocal y secretaria de Matrioskas Córdoba, en un encuentro con el que ambas entidades quieren escenificar públicamente este compromiso de apoyo y visibilidad.

Además, durante la próxima estación de penitencia del Miércoles Santo, los niños y niñas de la hermandad que vistan esclavina repartirán pulseras identificativas de la asociación como gesto simbólico de respaldo y como herramienta para dar a conocer su labor entre los cordobeses.