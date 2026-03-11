La cooperativa Dcoop ha decidido finalmente renunciar a hacerse con el 100% de la marca estadounidense Pompeian ante la incertidumbre que atraviesa el mercado de Estados Unidos, en una jornada informativa, este miércoles 11 de marzo, en la que también te contamos que el acuerdo entre PP e IU ha permitido desbloquear el plan Diputación Invierte, que repartirá 10,5 millones de euros entre los municipios de la provincia. Además, el Ayuntamiento de Córdoba ha publicado ya el listado de casetas admitidas y excluidas para la Feria 2026, un paso clave para la organización de una de las citas más esperadas del calendario festivo de la ciudad.

