La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La decisión de Dcoop sobre Pompeian, el acuerdo entre PP e IU para activar Diputación Invierte y la publicación de las casetas de la Feria 2026 centran nuestra nuestra mirada informativa de la jornada
La cooperativa Dcoop ha decidido finalmente renunciar a hacerse con el 100% de la marca estadounidense Pompeian ante la incertidumbre que atraviesa el mercado de Estados Unidos, en una jornada informativa, este miércoles 11 de marzo, en la que también te contamos que el acuerdo entre PP e IU ha permitido desbloquear el plan Diputación Invierte, que repartirá 10,5 millones de euros entre los municipios de la provincia. Además, el Ayuntamiento de Córdoba ha publicado ya el listado de casetas admitidas y excluidas para la Feria 2026, un paso clave para la organización de una de las citas más esperadas del calendario festivo de la ciudad.
Además, también destacamos:
Córdoba ciudad
- Córdoba premia por primera vez a sus bomberos: reconocimientos por actuaciones destacadas y jubilaciones
- Cinco detenidos en Córdoba por una oleada de robos en coches: la baliza V-16, nuevo objetivo
- La ermita de la Aurora recuperará su uso vecinal tras la restauración de la muralla
- Córdoba 'venderá' autenticidad y alma con una ruta de talleres artesanos por el casco histórico
Investigación de Adamuz
- La macro causa de Adamuz se organiza en 50 piezas separadas para responder a las víctimas del accidente ferroviario
Historias
- Pedro Jiménez, 100 años del artillero cordobés que llevó el féretro de Manolete: "El Ejército me cambió la vida"
- Una excavación arqueológica busca un edificio milenario que podría ser anterior a la Mezquita de Córdoba
- Un emigrado ruso, un equipo de béisbol, un fabricante de mayonesa... la azarosa historia de la marca de aceite Pompeian
Provincia
- La santería de Lucena, declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía
- Fallece el artista carpeño Antonio Ángel Mariscal Gaitán ‘Maec’, arquitecto del espíritu y creador de ángulos imposibles
Deportes
- Juanito y Raúl Cámara seguirán al frente de la Dirección Deportiva del Córdoba CF
- Franck Fomeyem vuelve al césped y encara la recta final de su recuperación con el Córdoba CF
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
- «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
- Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
- Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
- Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
- Infraestructuras adjudica el Plan Asfalto de Córdoba por más de 7 millones de euros: estas son las 133 calles elegidas
- Se calcula que la alcaicería de Córdoba oscilaría en torno a los 100 puestos”