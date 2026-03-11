Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La decisión de Dcoop sobre Pompeian, el acuerdo entre PP e IU para activar Diputación Invierte y la publicación de las casetas de la Feria 2026 centran nuestra nuestra mirada informativa de la jornada

Un dj pone música en una caseta de la Feria de Córdoba.

Un dj pone música en una caseta de la Feria de Córdoba. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La cooperativa Dcoop ha decidido finalmente renunciar a hacerse con el 100% de la marca estadounidense Pompeian ante la incertidumbre que atraviesa el mercado de Estados Unidos, en una jornada informativa, este miércoles 11 de marzo, en la que también te contamos que el acuerdo entre PP e IU ha permitido desbloquear el plan Diputación Invierte, que repartirá 10,5 millones de euros entre los municipios de la provincia. Además, el Ayuntamiento de Córdoba ha publicado ya el listado de casetas admitidas y excluidas para la Feria 2026, un paso clave para la organización de una de las citas más esperadas del calendario festivo de la ciudad.

Además, también destacamos:

Córdoba ciudad

Investigación de Adamuz

Historias

Provincia

Deportes

