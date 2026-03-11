Las ayudas de la Junta se abren paso en el tejido empresarial de la provincia y casi 350 polígonos industriales de Córdoba, con cerca de 5.000 empresas, podrán beneficiarse de estas subvenciones destinadas a mejorar infraestructuras y competitividad. Es nuestra noticia principal de este miércoles 10 de marzo, en una jornada en la que también te contamos que el temporal y el conflicto bélico en Oriente Próximo amenazan con disparar el precio de las flores de cara a la Semana Santa, una preocupación creciente para floristas y hermandades. Además, de cara a la aprobación de la nueva ordenanza de convivencia ciudadana te contamos qué multas habrá para quienes incumplan las normas en la ciudad de Córdoba.

Además, también destacamos:

Córdoba ciudad

Universidad

Los desayunos de Diario CÓRDOBA

Provincia

Tribunales

Cultura

Noticias relacionadas

Deportes