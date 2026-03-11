La actualidad del miércoles 11 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Las ayudas para polígonos industriales, la subida del precio de las flores por el temporal y la guerra en Oriente Próximo que preocupan para Semana Santa, y las multas de hasta 3.000 euros de la nueva ordenanza por despedidas de soltero son nuestros tres titulares para arrancar este miércoles
Las ayudas de la Junta se abren paso en el tejido empresarial de la provincia y casi 350 polígonos industriales de Córdoba, con cerca de 5.000 empresas, podrán beneficiarse de estas subvenciones destinadas a mejorar infraestructuras y competitividad. Es nuestra noticia principal de este miércoles 10 de marzo, en una jornada en la que también te contamos que el temporal y el conflicto bélico en Oriente Próximo amenazan con disparar el precio de las flores de cara a la Semana Santa, una preocupación creciente para floristas y hermandades. Además, de cara a la aprobación de la nueva ordenanza de convivencia ciudadana te contamos qué multas habrá para quienes incumplan las normas en la ciudad de Córdoba.
- Casi 350 polígonos industriales de Córdoba y sus cerca de 5.000 empresas podrán beneficiarse de las ayudas de la Junta
- El temporal y el conflicto bélico de Oriente Próximo dispararán los precios de las flores para la Semana Santa
- Multas de hasta 3.000 euros para quienes incumplan la nueva ordenanza de convivencia ciudadana en Córdoba
Además, también destacamos:
Córdoba ciudad
- Un total de 21 repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajo al cerrar su empresa
- La Mezquita-Catedral vuelve a batir su récord de visitantes y se consolida como el tercer monumento más visitado de España
- Así será el mercadillo especial de primavera en Córdoba: fechas, horario, ubicación y todos los detalles
Universidad
- Natividad Adamuz, decana de la Facultad de Educación y Psicología de la UCO: «El nuevo grado de Ciencias del Deporte de la UCO incluirá una mención dual»
Los desayunos de Diario CÓRDOBA
- Antonio Luque, presidente de Dcoop: "El mercado del aceite de EEUU no se puede sustituir por ningún otro"
Provincia
- El Alvia circulaba a 204 km/h en el momento de la colisión de Adamuz, según el primer análisis de las cajas negras de los trenes
- Los viajeros atrapados en Dubái ya están en Montilla: "Volver al trabajo es la mejor terapia"
- IU se abstendrá para que salga adelante el Plan Invierte, que destinará 10,5 millones a ayuntamientos y mancomunidades
Tribunales
Cultura
- Estos son los conciertos (y el humor) que pasarán por la plaza de toros de Córdoba este 2026
- Manuel Lombo abrirá el 20 de junio la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba, que rendirá homenaje a Fosforito
Deportes
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
- «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
- Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
- Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
- Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
- Infraestructuras adjudica el Plan Asfalto de Córdoba por más de 7 millones de euros: estas son las 133 calles elegidas
- Se calcula que la alcaicería de Córdoba oscilaría en torno a los 100 puestos”