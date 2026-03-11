Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del miércoles 11 de marzo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las ayudas para polígonos industriales, la subida del precio de las flores por el temporal y la guerra en Oriente Próximo que preocupan para Semana Santa, y las multas de hasta 3.000 euros de la nueva ordenanza por despedidas de soltero son nuestros tres titulares para arrancar este miércoles

Preocupan los precios de las flores para la Semana Santa.

Preocupan los precios de las flores para la Semana Santa. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Las ayudas de la Junta se abren paso en el tejido empresarial de la provincia y casi 350 polígonos industriales de Córdoba, con cerca de 5.000 empresas, podrán beneficiarse de estas subvenciones destinadas a mejorar infraestructuras y competitividad. Es nuestra noticia principal de este miércoles 10 de marzo, en una jornada en la que también te contamos que el temporal y el conflicto bélico en Oriente Próximo amenazan con disparar el precio de las flores de cara a la Semana Santa, una preocupación creciente para floristas y hermandades. Además, de cara a la aprobación de la nueva ordenanza de convivencia ciudadana te contamos qué multas habrá para quienes incumplan las normas en la ciudad de Córdoba.

