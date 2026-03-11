Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incertidumbre laboral

Trabajadores de MRW en Córdoba: CSIF denuncia la falta de información y ofrece apoyo jurídico a la veintena de afectados

Ante la falta de información, el sindicato ha solicitado una reunión urgente con Mensajería del Sur, la empresa concesionaria en Córdoba, para conocer la situación de la empresa y la de sus trabajadores

Trabajadores de Mensajería del Guadalquivir, el pasado lunes frente a la nave de MRW en Las Quemadas. / LOLA RUIZ

Diario CÓRDOBA

Córdoba

CSIF ha reclamado agilidad a la administración concursal de Mensajería del Guadalquivir, concesionaria de MRW en Córdoba, con el objetivo de la situación de la veintena de trabajadores de esta compañía "se clarifique a la mayor brevedad posible". El sindicato, mayoritario en la representación laboral de esta sociedad mercantil, denuncia la "enorme incertidumbre" en la que ha quedado la plantilla tras haberse encontrado sin órdenes de trabajo ni ningún tipo de instrucción al acudir el pasado lunes a su puesto de trabajo.

El sindicato se ha hecho eco de la inquietud de estos profesionales, que no han recibido ningún tipo de información sobre su situación contractual por parte de los responsables de Mensajería del Sur, una empresa que se encuentra en concurso de acreedores desde hace un año.

CÓRDOBA-Trabajadores MRW

Trabajadores de Mensajería del Guadalquivir, el lunes pasado frente a la nave de MRW en Las Quemadas. / LOLA RUIZ

El responsable del Sector de Empresa Privada de CSIF Córdoba, Francisco de la Torre, ha recalcado que “esta central ha estado vigilante desde el minuto uno de todo este proceso con el fin de que el personal de esta compañía pueda aclarar su situación contractual con todas las garantías y siempre con las mejores condiciones posibles para ellos”. Asimismo, el sindicato ha asegurado que ha estado en todo momento al lado de sus delegados sindicales para asesorarles y acompañarles en todo este proceso.

Conocer en qué situación queda la empresa

Ante este escenario de falta de información, CSIF ha reclamado a Mensajería del Sur una reunión urgente para conocer en qué situación queda la empresa y, principalmente, los trabajadores que forman parte de la plantilla de la compañía. "La central sindical se mantiene al lado de estos profesionales y ofrece sus servicios jurídicos para defender sus derechos ante las instancias que correspondan", han añadido desde el sindicato.

