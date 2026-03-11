La Semana Santa cordobesa y su transformación: el libro que analiza la figura de fray Ricardo de Córdoba

La Fundación Caja Rural del Sur acogió este miércoles la presentación del libro Fray Ricardo de Córdoba, una obra que profundiza en la vida y el legado del fraile capuchino que desempeñó un papel decisivo en la renovación estética de la Semana Santa cordobesa en las últimas décadas del siglo XX.

El volumen, escrito por Alejandro Aguilar y publicado por la editorial Almuzara, aborda de manera amplia la trayectoria de fray Ricardo de Córdoba, considerado por numerosos expertos como una figura clave en la evolución contemporánea del mundo cofrade en la ciudad. A través de distintos capítulos, la obra analiza su pensamiento, su aportación artística y su intensa relación con las hermandades, así como su influencia en el desarrollo de proyectos que marcaron un antes y un después en la estética procesional cordobesa.

El acto contó con la intervención de diversas personalidades vinculadas al ámbito eclesiástico, patrimonial y cofrade. Entre ellas se encontraban el deán del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva; el director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Juan José Primo Jurado; y el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, Manuel Murillo, quienes acompañaron al autor en la presentación del libro.

Década de los 70: una nueva etapa

Durante el encuentro se puso de relieve la importancia de la figura de fray Ricardo en la transformación de la Semana Santa cordobesa a partir de la década de los setenta. Los intervinientes recordaron cómo el capuchino contribuyó decisivamente a impulsar una nueva etapa en las hermandades, marcada por la renovación de imágenes titulares, la incorporación de imagineros procedentes de otros puntos de Andalucía y la creación de nuevos proyectos artísticos que definieron la estética de numerosos pasos y enseres.

Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur en la presentación del libro Fray Ricardo de Córdoba. / Manuel Murillo

En este sentido, se destacó especialmente su faceta como diseñador y asesor artístico, una labor que desarrolló de forma estrechamente vinculada a muchas cofradías de la ciudad.

Los participantes también subrayaron la dimensión pastoral y espiritual del fraile capuchino, recordando su intensa actividad como predicador y su cercanía con las hermandades. Su labor no se limitó al ámbito artístico, sino que también dejó una profunda huella en la vivencia religiosa de las cofradías y en la forma de entender la dimensión evangelizadora de la Semana Santa.

Una visión completa y documentada

Por su parte, Alejandro Aguilar explicó que el libro nace con la intención de ofrecer una visión completa y documentada de la figura de fray Ricardo de Córdoba, abordando tanto su biografía como su pensamiento y su legado. El autor señaló que la obra recoge testimonios, documentación histórica y un análisis detallado de los proyectos en los que participó el religioso, con el objetivo de situar su aportación en el contexto de la evolución reciente de la fiesta.

La publicación pretende así rescatar y poner en valor la figura de un fraile que, según se puso de manifiesto durante la presentación, fue determinante para que la Semana Santa de Córdoba alcanzara un mayor desarrollo artístico y patrimonial.