Sandra V. García, directora de Alsara, recibe el Premio a la Trayectoria Empresarial y el Liderazgo Femenino
Alsara destaca que el premio a Sandra V. García es un reconocimiento al esfuerzo colectivo de las mujeres de la cooperativa, socias, familiares y trabajadoras
La directora general de la Cooperativa Alsara, Sandra V. García García, ha recibido el Premio a la Trayectoria Empresarial y el Liderazgo Femenino de los premios Ellas cambian Andalucía, que entrega el PP con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Según ha informado la propia cooperativa en una nota de prensa, la entrega del galardón tuvo lugar el 8 de marzo en Sevilla y corrió a cargo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que destacó la trayectoria de Sandra V. García como referente en el ámbito de la distribución alimentaria y defensora del comercio de cercanía.
Para la cooperativa, este galardón es "un reflejo del esfuerzo colectivo de todas las figuras femeninas que integran la familia Alsara: socias, familiares y trabajadoras". Sandra V. García ha querido compartir este éxito recordando con especial cariño el legado recibido: "Este reconocimiento es el fruto del trabajo de todas las profesionales del sector, que forman parte de nuestra cooperativa y, muy especialmente, de aquellas generaciones que nos precedieron", ha señalado García, que ha puntualizado que "ellas abrieron el camino con su dedicación y esfuerzo silencioso; hoy este premio es un sentido homenaje a su memoria y a la importancia de su labor en nuestra historia".
Con esta distinción, Alsara señala que reafirma su papel como motor de la economía social en Andalucía, "apostando por un liderazgo cercano y por el valor indispensable de la mujer en el desarrollo de nuestros barrios y municipios".
