La ordenanza de la Feria de Córdoba podría no estar lista este año y retrasarse hasta 2027, alerta la concejala socialista Alicia Moya

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Alicia Moya, ha advertido este miércoles de que la anunciada ordenanza municipal de la Feria no solo podría no estar lista para este año, sino que incluso podría retrasarse hasta 2027. La edil socialista ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha cargado contra la gestión del gobierno local del PP, encabezado por José María Bellido.

Según Moya, el ejecutivo municipal acumula ya “más de seis años anunciando esta normativa sin que haya avances reales en su tramitación". La concejala ha afeado además que el borrador de la ordenanza de Feria, presentado en julio del año pasado, "no haya tenido continuidad administrativa desde entonces".

La edil socialista sostiene que la falta de movimiento evidencia que "esta regulación no figura entre las prioridades del gobierno municipal". En este sentido, ha señalado que el Plan Normativo del Ayuntamiento de Córdoba para 2026, donde se recogen las iniciativas legales o reglamentarias previstas para su aprobación posterior, no incluye la futura ordenanza de la Feria.

Una norma que el PSOE considera “prioritaria”

Desde el grupo socialista defienden que esta normativa es "una herramienta fundamental para dotar de seguridad jurídica a muchas de las decisiones que se toman en torno al montaje, organización y funcionamiento de la Feria de Córdoba". Entre otras cuestiones, señalan que la ordenanza permitiría reforzar legalmente medidas como la retirada de autorizaciones a casetas que incumplan las bases o las condiciones fijadas por el Ayuntamiento.

Moya ha insistido en que "esta falta de regulación deja situaciones sin una respuesta clara. Y ha añadido que "ya hemos tenido más de un incidente y no tiene consecuencias porque no hay seguridad jurídica para hacerlo". La concejala considera que el documento serviría también para dar estabilidad a un modelo de feria que, a su juicio, "muchas entidades consideran mejorable".

La socialista ha criticado que tanto el borrador como las aportaciones de colectivos implicados, entre ellos el Consejo del Movimiento Ciudadano, continúen “guardados en un cajón del delegado de Fiestas, Julián Urbano".

Críticas al gobierno de Bellido por retrasar la tramitación

En su comparecencia, Alicia Moya ha acusado al gobierno local de "ir aplazando decisiones y de no impulsar pasos administrativos básicos, como la petición de informes jurídicos necesarios para continuar con la tramitación de la norma". A su juicio, el encuentro celebrado el pasado año con los integrantes de la mesa de Feria fue solo una maniobra para “distraer y entretener” a entidades y asociaciones ante la presión por el retraso acumulado.

Además, ha contrapuesto la ausencia de esta ordenanza en el plan normativo con la presencia de otras regulaciones, como la ordenanza de patrocinios, que sí figura entre las iniciativas previstas por el Ayuntamiento. Para el PSOE, este hecho "demuestra cuáles son las prioridades reales del ejecutivo municipal".

Por ello, Moya ha reclamado al gobierno de Bellido que active cuanto antes los trámites necesarios para sacar adelante la normativa. La concejala ha recordado que este tipo de procedimientos no son rápidos y que, incluso en el mejor de los casos, pueden prolongarse durante más de seis meses. En el caso del Ayuntamiento de Córdoba, ha advertido, el proceso podría alargarse fácilmente durante más de un año.