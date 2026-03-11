Multas de hasta 3.000 euros para quienes incumplan la nueva ordenanza de convivencia ciudadana en Córdoba

El Pleno de Córdoba tiene previsto aprobar la nueva ordenanza de convivencia ciudadana el próximo jueves. La norma persigue la protección de los bienes de uso y de los servicios públicos de titularidad municipal o privada ubicados en la vía pública en Córdoba. Entre las cuestiones que quieren regularse están las despedidas de soltero, si bien la norma no las prohibirá, entre otras cuestiones porque no sería posible legalmente, pero se exigirá a estos grupos que de manera cada vez más recurrente visitan la ciudad que respeten el descanso de los vecinos y se les prohibirá el uso de muñecos o artículos de tipo sexual en los disfraces que suelen usar.

La ordenanza está dividida en siete títulos y contempla finalmente multas que oscilarán entre los 3.000 euros y los 750 euros. No obstante, una vez iniciado el procedimiento, si el infractor reconoce su responsabilidad en los hechos denunciados y realiza el pago en el plazo de 15 días, el importe de la sanción se verá reducido un 50%. La imposición de las sanciones previstas en esta ordenanza se regirá por el principio de proporcionalidad y, en todo caso, se tendrán en cuenta varios criterios de graduación como la gravedad de la infracción, la existencia de intencionalidad, la trascendencia social de los hechos, la naturaleza de los perjuicios causados, la reincidencia o la reiteración.

Dos jóvenes portan las bebidas para celebrar un botellón. / Manuel Murillo

Asistencia a charlas o actuaciones sociales comunitarias

Por primera vez, el Ayuntamiento podrá autorizar que la sanción por la comisión de infracciones leves previstas en la ordenanza pueda cumplirse mediante la asistencia alternativa y voluntaria a charlas y cursos relacionados con la convivencia ciudadana o con la realización de actuaciones sociales comunitarias consistentes en la incorporación o participación en programas de formación vinculados con el fomento de la convivencia ciudadana y en la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. Los infractores prestarán su servicio personal sin sujeción laboral alguna y sin retribución en actividades de utilidad pública, con interés social y valor educativo, con el fin de hacer comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias de los mismos. La participación en las medidas alternativas podrá instarse por las personas infractoras comprendidas entre los 14 y 29 años. Las jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad y las jornadas de formación tendrán una duración máxima de cuatro horas diarias cada una.

Desde botellones hasta pintadas

Pero, ¿qué castigará la ordenanza de convivencia? La futura norma reserva sus sanciones más graves a actividades de ocio prohibidas en el espacio público como el consumo de alcohol entre menores y la celebración de botellones. Asimismo, contempla sanciones por acciones vandálicas contra el mobiliario urbano, incluidas paradas de autobuses, monumentos, daños a árboles o alumbrado público. También se impondrán multas por miccionar en la calle, practicar la mendicidad, bañarse en las fuentes o usarlas para lavar ropa. También penaliza el uso de petardos o andar por la vía pública sin ropa, en ropa interior o con ropa que simule genitales, en referencia a los disfraces y vestimentas que se usan habitualmente en las despedidas de soltero.

La ordenanza también prevé multas por la degradación del entorno urbano con grafitti o pinturas. Además, se multará el hacer hogueras en la calle y la colocación de publicidad que perturbe la convivencia, prohibiendo la colocación de vallas, pancartas o papeles pegados en lugares no autorizados, entre otros.