Los jubilados del Ayuntamiento de Córdoba no cobrarán de momento su premio de jubilación

Pues no: los jubilados del Ayuntamiento de Córdoba seguirán sin cobrar de momento su premio de jubilación. Si el martes nos hacíamos la pregunta retórica sobre si estos reconocimientos se aprobarían definitivamente en el pleno que se celebrará este jueves, hoy ya sabemos la respuesta al enigma: no. El gobierno municipal ha decidido de nuevo (y ya van cinco veces) retirar el punto previsto en el orden del día de la sesión ordinaria de marzo y darle una patada hacia delante a la espinosa materia. Fuentes municipales aseguran que será en abril cuando se cierre definitivamente este asunto pendiente, después de que se le pida un nuevo informe al jefe de la asesoría jurídica municipal.

Exempleados municipales

¿Cuál es el problema y a quién afecta? Unos 200 empleados municipales jubilados a partir de diciembre del 2023 están a la espera de recibir una gratificación de 12.350 euros en concepto de premio de jubilación desde que dejaron el Ayuntamiento. La entrada en vigor el 14 de diciembre de 2023 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de Función Pública de Andalucía impidió que pudiesen percibir ese premio por la carencia de un reglamento municipal específico que lo permitiese. Aunque ya se dispone de ese reglamento municipal, el nuevo problema lo plantearon otros tantos exempleados municipales jubilados entre 2021 y 2023 que exigen la aplicación retroactiva del reglamento esgrimiendo, además, que ese premio por jubilación ya se recogía en el convenio colectivo de Capitulares.

Empleados municipales en sus puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Córdoba. / MANUEL MURILLO

De hecho, algunos de esos exempleados solicitaron en su día el premio al amparo del convenio, se les concedió e incluso a algunos se les pagó alguna anualidad. Después, tras el requerimiento de la Junta, se quedaron todos en suspenso. Este grupo es el que está presionando para que el asunto se retrase hasta que no se busque una solución para todos, mientras que los jubilados de 2023 opinan que ese problema no les debería afectar a ellos.

Aunque el letrado jefe ya se pronunció sobre la cuestión, cuando informó sobre el reglamento, deberá hacer un nuevo informe. Mientras tanto, ninguno de estos exempleados municipales recibirán una gratificación por los servicios prestados.