Juan Serrano, presidente de la Federación de Peñas Cordobesas, pregonará el Mayo Festivo Cordobés de 2026

Juan Serrano, presidente de la Federación de Peñas Cordobesas, será el encargado de pregonar el Mayo Festivo Cordobés de 2026, tomando el relevo del director de cine Gerardo Olivares

El presidente de la Federación de Peñas Cordobesas, Juan Serrano, en la plaza de Las Tendillas durante una entrevista para Diario CÓRDOBA..

El presidente de la Federación de Peñas Cordobesas, Juan Serrano, en la plaza de Las Tendillas durante una entrevista para Diario CÓRDOBA.. / Ramón Azañón

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El presidente de la federación de Peñas Cordobesas, Juan Serrano, será el encargado de dar el pregón del Mayo Festivo Cordobés 2026, con el que se abrirá oficialmente el periodo de celebraciones más emblemático del calendario festivo de la ciudad. Así, toma el relevo del director de cine Gerardo Olivares, encargado de esta labor en la edición del año pasado.

El pregón se celebrará el próximo 15 de abril en el Gran Teatro y servirá como punto de partida simbólico de las fiestas de mayo. Tras conocer su nombramiento, Juan Serrano ha asegurado que “ser pregonero del mayo cordobés es un verdadero honor”.

El presidente de la Federación de Peñas ha señalado que “ama y siente profúndamente a Córdoba, y ser pregonero es lo más importante que uno puede hacer por su ciudad”. Además, Serrano ha querido destacar el valor del movimiento peñístico afirmando que “este nombramiento es un reconocimiento a la importancia de las peñas en nuestra ciudad”.

Peñista desde muy joven

Nacido en Córdoba el 13 de marzo de 1975, Juan Serrano está casado y es padre de dos hijas. Técnico informático de profesión, ha desarrollado paralelamente una intensa actividad vinculada a la cultura popular, el asociacionismo y la vida social de la ciudad. Su relación con el mundo de las peñas empezó muy joven, al incorporarse con 17 años como socio de la Peña Amigos de las Matildes.

También forma parte de la Asociación Cultural Los Patronos de Córdoba y ha sido reconocido con la distinción de socio de honor en la Peña Los Canela y la Peña Taurina Chiquilín. Su trayectoria en este mundo lo ha llevado también a recoger el Potro de bronce en 2001 y el Potro de Plata en 2018. Su implicación con la vida pública de la ciudad se refleja en su participación en diversos órganos de carácter municipal, como el Consejo de Movimiento Ciudadano y su Mesa de Cultura, el Consejo Rector del IMAE y la Comisión de Feria.

Faceta literaria y cofrade

Junto a esta actividad institucional y asociativa, el pregonero del Mayo Festivo Cordobés 2026 ha desarrollado también una faceta literaria, participando en varias recopilaciones de poesía y publicando dos poemarios propios.

Su vínculo con las tradiciones cordobesas también se ha manifestado a través de diversas exaltaciones a la saeta en la Casa de Sevilla en Córdoba, la Agrupación de Hermandades y Cofradías, la Escuela de Saetas y las peñas Fátima 92 y Azahara, además de en la propia Federación de Peñas Cordobesas.

