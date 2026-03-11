La inversión en obras públicas se dispara un 40% en Córdoba hasta los 336,8 millones de euros durante 2025

La inversión en obra pública en Córdoba alcanzó en 2025 los 336,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 40% con respecto al ejercicio anterior, según el balance anual de adjudicaciones realizado por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop). Esos 336,8 millones sitúan a la provincia de Córdoba la segunda por la cola en inversión en obra pública con respecto al resto de Andalucía, solo por detrás de Jaén.

Sin embargo, pese a situarse en el penúltimo lugar de esta clasificación, la provincia cordobesa presenta el tercer mejor resultado en términos porcentuales con un alza del 40% respecto a 2024, solo por detrás de Málaga y Huelva, con subidas del 235% y 210%.

En este caso, la mejoría procede principalmente de los ayuntamientos (un 165% hasta los 113,6 millones) y de la Junta, que pasa de 48,6 a 72,1 millones, es decir, un 48% más. También repunta un ligero 2% el Gobierno central con 97,8 millones, mientras que las universidades crecen hasta los 2,6 millones. Por el contrario, la Diputación recorta su esfuerzo inversor un 17%, dejándolo en 41 millones.

Presentación de los datos de inversión en obra pública en Andalucía durante 2025. / CÓRDOBA

Inversión por habitante

En cuanto a la inversión por habitante, la media en Andalucía alcanza los 520 euros, pero en Córdoba se quedó en 436 euros. De esta manera, la provincia presenta una inversión per capita un 16% inferior a la media regional pese al fuerte incremento experimentado con respecto a 2024, cuando sumó 310 euros.

Datos andaluces

La inversión en obra pública en Andalucía alcanzó en 2025 los 4.514,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 23% con respecto al ejercicio anterior y el volumen más alto registrado desde 2009. La cifra económica supera la media anual de 4.300 millones que se registró entre 2006 y 2009, uno de los periodos de mayor actividad de la obra pública en la comunidad autónoma. No obstante, si se tiene en cuenta el efecto de la inflación, la partida actual todavía se encuentra en torno a un 40% por debajo de los niveles reales de aquellos años. En conjunto, la inversión media en el último lustro se sitúa en unos 3.800 millones de euros anuales, también lejos de los volúmenes previos a la crisis financiera.

Obras de la ronda Norte de Córdoba, que ejecuta la Junta de Andalucía. / MANUEL MURILLO

En el conjunto de Andalucía, el Estado vuelve a situarse como el principal inversor con 1.523,7 millones de euros adjudicados en 2025, lo que supone un incremento del 12,3% respecto al año anterior. En segundo lugar, aparecen los ayuntamientos, que registran la mayor subida porcentual tras alcanzar los 1.382,4 millones de euros, casi un 50% más que en 2024. Por su parte, la Junta de Andalucía adjudicó 1.375,2 millones de euros, lo que se traduce en un repunteinteranual del 20,8%. El ranking se completa con las diputaciones provinciales (169 millones) y las universidades, con 22,6 millones. En ambos casos, registran caídas en comparación al año anterior, con descensos del 3% y 42%, respectivamente.

En cuanto a la participación de las empresas andaluzas, el balance vuelve a ser negativo pues solo acaparan el 48% del montante total, es decir, 2 puntos porcentuales menos que en el ejercicio previo y la cifra más baja desde 2014. Según Ceacop, "es inconcebible que, por primera vez en la última década, ni siquiera se haya logrado superar el umbral del 50%, cuando las compañías andaluzas del sector vienen demostrando desde hace años su alto potencial tanto dentro como fuera de España. Nuestro objetivo es llegar al 65%, un porcentaje que no solo es acorde a su capacidad, sino que es necesario para consolidar el tejido empresarial regional vinculado a la obra pública".