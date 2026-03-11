Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 11 de marzo de 2026

Presentación

‘Fray Ricardo de Córdoba’

Se presenta el libro Fray Ricardo de Córdoba, una obra pionera dedicada a la figura del sacerdote capuchino y su influencia en la Semana Santa, a través de un recorrido por sus principales focos de actuación: Córdoba, Sevilla y Jerez, además de otras provincias andaluzas. Intervienen en el acto: Joaquín Alberto Nieva, Juan José Primo Jurado, Manuel Murillo y el propio autor del libro, Alejandro Aguilar.

CÓRDOBA. Centro Cultural José Luis García Palacios. Avda. de la Libertad, 1. 18.30 horas.

Conferencia

‘Primeras descripciones geográficas del lejano Occidente’

Dentro del ciclo Espacios amaziges, tendrá lugar la conferencia Primeras descripciones geográficas del lejano Occidente, a cargo de Laura Gago. La entrada es libre.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener, 9. 19.00 horas.

Niños

Sesiones de lectura de ‘La hora del cuento’

El ciclo La hora del cuento ofrece sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Levante (17.00), El Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00), a cargo, respectivamente, de Ángela Sánchez, Lúa y Pilar Nicolás. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Bibliotecas Levante, El Higuerón y Poniente Sur. Varias. 17.00 y 18.00 horas.

Cultura en red

‘Quejío andaluz’ con la cantaora Anabel Castillo

Quejío andaluz, espectáculo que ofrece un recorrido por el flamenco más auténtico, combinando tradición y sensibilidad contemporánea, en un formato lleno de compás, emoción y esencia andaluz, con Anabel Castillo, al cante, José Carlos Ledesma, baile, José Luis Fernández Antolí, guitarra, Pablo Martínez Recio, piano, Jaime Carrasco, contrabajo y Daniel Morales ‘Mawe’, percusión. Entrada libre hasta completar el aforo.