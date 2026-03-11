El hotel de lujo previsto en la Calleja de las Flores en Córdoba detiene sus obras a meses de su apertura por problemas con los socios

Las obras del hotel de cinco estrellas que tiene previsto abrir en la conocida la Calleja de las Flores, en Córdoba capital, se encuentra con las obras paradas a falta de unos nueve o diez meses de trabajo para finalizar el edificio. Según explican a Diario CÓRDOBA fuentes conocedoras del proyecto, las obras se encuentran ahora mismo paralizadas a la espera de poder resolver algunos problemas que tienen que ver con los socios de la iniciativa. Lo que esperan los promotores de este hotel de lujo es que dichos problemas se puedan resolver lo más pronto posible y que el establecimiento sea una realidad.

Del hotel Las Flores, que así se denominará, se lleva hablando desde 2017. Viene de la mano de la empresa impulsora del Festival Flora, Zizai, y el proyecto habla de un hotel de cinco estrellas con 19 habitaciones y unas 40 plazas. Las catas arqueológicas comenzaron antes de la pandemia del covid, pero después el proyecto se quedó paralizado durante casi tres años. En 2023 se volvió a reactivar la obra con el objetivo de que estuviera acabada en 14 meses, algo que finalmente no ocurrió.

Una de los acceso al futuro hotel. / A. J. GONZÁLEZ

Un hotel con mucho valor patrimonial

Este lujoso hotel se levanta sobre dos casas antiguas que tienen entrada tanto por la calleja de Las Flores como por la calle Encarnación, ambas repletas de restos ocultos de los siglos XV y XVI. Fueron estos restos los que obligaron a redefinir el proyecto original y a elevar los costes iniciales. En 2023, ya se hablaba de una inversión de siete millones de euros.

Al venir de la mano del creador del festival Flora, Jianping Fu, el objetivo es que el hotel esté muy ligado a esta cita. La decoración floral y el paisajismo serán clave en el edificio, donde también se dará un importante valor a los restos arqueológicos que se encontraron.

Y es que durante las obras, y según informó este periódico, salieron al paso tejas, rejas, puertas, ventanas y vidrieras que se guardaron con la intención de recuperarlas e integrarlas en el inmueble. También se reutilizarán parte de las baldosas del suelo, algunas de las cubiertas de madera y algunas de las piedras rescatadas de los muros.

Acceso por la calleja de Las Flores

La recuperación de ambas casas, en gran parte protegidas, han supuesto uno de los principales retos del proyecto, sobre todo para preservar el valor patrimonial que atesoran. En cuanto al diseño que se comunicó en su día, el acceso principal al hotel ya no estará en la calle Encarnación sino en la plaza en la que desemboca la calleja de Las Flores y, además de las habitaciones, el establecimiento contará con bar y restaurante.