El fraile que renovó la Semana Santa de Córdoba

El capuchino fray Ricardo de Córdoba fue una de las figuras clave en la transformación estética que vivió la Semana Santa cordobesa durante la década de 1970. Así lo recoge el libro editado por Diario CÓRDOBA con motivo del 75 aniversario de la Agrupación de Cofradías de Córdoba, donde se subraya el papel decisivo que desempeñó el entonces joven fraile en la renovación artística de las hermandades de la ciudad.

A través de él empiezan a entrar en la ciudad imagineros de Sevilla que aportan imágenes como la Virgen del Rosario, Soledad, Desamparados, Reina de los Ángeles, Desconsuelo, Encarnación, Concepción o Merced. Un cambio de imágenes titulares que llega asociado al diseño para bordado, donde no se puede pasar por alto la producción del capuchino, quien en los años 70 comienza su ardua y desinteresada labor dibujística al servicio de las cofradías. Dibujos donde predomina la profusa utilización de elementos ornamentales como cintas, lazos, flores, conjugados con la tradición iconográfica, elementos que se sucederán en las creaciones del capuchino. En los primeros años de la década de los ochenta, la totalidad de las cofradías acomete algún proyecto, en su mayoría salido de las manos de fray Ricardo, unos nuevos y otros para cambiar otro existente.

Fray Ricardo falleció en Córdoba el 17 de mayo de 2019, dejando un legado fundamental en la historia reciente de la Semana Santa de la ciudad. Su aportación artística contribuyó decisivamente a la evolución de las hermandades cordobesas, aunque aún no se le ha rendido el homenaje que merece.