Una excavación arqueológica busca un edificio milenario que podría ser anterior a la Mezquita de Córdoba

Un edificio de hace más de un milenio puede cambiar lo que sabemos sobre los orígenes de la Córdoba islámica. Una excavación arqueológica impulsada por la Universidad de Córdoba (UCO) y el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid trabaja ya sobre los restos de una antigua construcción localizada en el Jardín de los Granados Sefardíes, en la zona de Turruñuelos, con el objetivo de comprobar si se trata de la histórica almunia de al-Ruṣāfa.

Según ha informado la UCO en una nota de prensa, los restos fueron detectados a comienzos de los años 2000 mediante una prospección geomagnética y geofísica. Aquellos trabajos revelaron la posible existencia de una construcción cuadrangular de unos 50 metros de lado, un hallazgo de enorme interés porque podría corresponderse con una de las primeras edificaciones de época islámica en la ciudad, incluso anterior a la fundación de la Mezquita de Córdoba.

La investigadora de la UCO y directora científica de la excavación, Carmen González Gutiérrez, ha explicado que "si el edificio detectado en el magnetograma se correspondiera con algún pabellón o construcción perteneciente a la citada almunia, estaríamos ante uno de los poquísimos testigos de la arquitectura omeya temprana en al-Andalus, una muestra excepcional de la arquitectura del siglo VIII. No obstante, también podrían fecharse en otra época. Esta intervención nos permitirá concretar la cronología de esta construcción”.

Un edificio con similitudes a palacios omeyas

Con la información previa obtenida en la prospección, el equipo maneja ya una idea general de la estructura. Se trataría de un edificio rodeado por un muro o perímetro de gran entidad, organizado en torno a un posible patio central de aproximadamente 16 metros de lado, con pasillos en todos sus frentes y un pórtico en al menos tres de ellos.

Para los investigadores, uno de los aspectos más llamativos es que la planta del edificio guarda similitudes con ciertas construcciones oficiales omeyas de Oriente. En concreto, González Gutiérrez apunta que presenta rasgos cercanos al palacio de az-Zaytuna, situado en la ciudad siria de Ruṣāfa, la antigua Sergiópolis.

Esta conexión refuerza una hipótesis que lleva años sobre la mesa: que la construcción pudiera haber formado parte de la almunia del emir Abd al-Rahman I, el príncipe omeya que fundó el Emirato de Córdoba en el año 756, tras independizar Al-Ándalus del califato abasí de Bagdad.

Pese a su importancia histórica, la almunia de al-Ruṣāfa sigue siendo muy desconocida desde el punto de vista material, destacan los investigadores. Es por ello que esta nueva intervención se plantea como un paso clave para verificar sobre el terreno si las imágenes geofísicas se corresponden realmente con el edificio detectado y, sobre todo, para poder datarlo con mayor precisión.

Una actuación con tres sondeos

La actuación se ha articulado como una Actividad Arqueológica Puntual, con varios objetivos: comprobar el estado de conservación del inmueble, registrar sus técnicas constructivas, recuperar materiales arqueológicos y establecer su secuencia estratigráfica y cronológica.

“Queremos recabar información sobre cuándo se hizo y cómo. Para ello, hemos ubicado varios sondeos en puntos clave del edificio que nos ayudarán a registrar sus técnicas constructivas, recuperar materiales arqueológicos, obtener datos para establecer su secuencia ocupacional estratigráfica y su cronología y, en definitiva, recabar información sobre su trazado y diseño. Todo ello conducirá, esperamos, a una interpretación histórica más concreta”, señala la directora científica.

En estos momentos, el equipo trabaja en la apertura de los tres sondeos que forman parte de la campaña, combinando medios manuales y maquinaria. Los primeros resultados han permitido ya constatar que la imagen devuelta por el magnetograma era fiable. “En este punto hemos podido comprobar ya la veracidad de la imagen que nos devuelve el magnetograma, pues hemos localizado algunos de los muros que teníamos previsto excavar. No obstante, estamos aún en un momento muy preliminar de la intervención como para avanzar datos cronológicos o estructurales sobre el edificio”, precisa González Gutiérrez.

Según la investigadora, todavía habrá que esperar para saber si esta construcción perteneció realmente a la almunia de al-Ruṣāfa, aunque los primeros indicios avalan la relevancia del enclave.

La campaña se desarrolla en el marco del Proyecto de Investigación Rusafa y cuenta con financiación del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, la Fundación Gerda Henkel de Alemania y la Universidad de Córdoba. También colaboran el Ayuntamiento de Córdoba y la empresa Rusafa Arqueología S.L.. En los trabajos participan, además de técnicos profesionales, estudiantes en formación de la Universidad de Córdoba y de la Universidad de Bamberg, en Alemania.