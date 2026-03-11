Salud
Especialistas del Hospital Reina Sofía revisan la salud ocular con tecnología IA en la campaña 'Tu mirada nos importa'
La iniciativa del Hospital Reina Sofía incluye una experiencia inmersiva con gafas de realidad mixta para fomentar la empatía hacia personas con baja visión, que son más de 400.000 en España
El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha acogido hoy la campaña itinerante de salud visual Tu mirada nos importa, cuídala, una iniciativa de ámbito nacional orientada a promover la prevención, la detección precoz y la concienciación social en torno a las enfermedades oculares más prevalentes.
Como han explicado desde el hospital, la acción, de carácter gratuito y abierta al público general, sitúa la educación sanitaria, la accesibilidad y la humanización en el centro de la atención. Se trata de una iniciativa impulsada por Sandoz junto al Grupo Social ONCE y la Fundación ONCE Baja Visión, y cuenta con el aval científico de la Sociedad Española de Retina y Vítreo y del Club Español de la Mácula.
Sensibilización sobre salud ocular
El director gerente del hospital, Francisco Triviño, la directora médica, Elena García, la directora de Enfermería, Rocío Segura, y jefa de servicio de Oftalmología, Encarna Ibarra, han visitado hoy la unidad móvil que ya ha recorrido diferentes hospitales españoles a lo largo de este año. Según ha explicado el director gerente “el objetivo de esta colaboración es acercar a la ciudadanía herramientas de información, prevención y sensibilización sobre salud ocular desde un enfoque inclusivo, social y tecnológico”.
En el caso del Reina Sofía, el Servicio de Oftalmología colabora en esta jornada con su personal. Así, especialistas de Oftalmología realizarán una revisión básica de salud ocular mediante el equipo Doria, una tecnología apoyada en inteligencia artificial que permite efectuar retinografía no midriática y un análisis automatizado de imágenes de retina para identificar signos compatibles con degeneración macular asociada a la edad, edema macular, retinopatía diabética o glaucoma, entre otras patologías.
Un proceso que dura entre cinco y siete minutos
El proceso técnico de captura y preanálisis tiene una duración aproximada de entre cinco y siete minutos por paciente, lo que favorece un cribado inicial ágil y permite optimizar la intervención del especialista, centrando su aportación en la interpretación clínica de los hallazgos y en el consejo médico personalizado. Este modelo no sustituye en ningún caso a la consulta reglada ni a los circuitos asistenciales habituales, pero sí constituye una herramienta útil para la detección precoz, la orientación y, en su caso, la derivación para seguimiento.
Junto al componente clínico, el itinerario incorpora una experiencia inmersiva con gafas de realidad mixta que recrea cómo determinadas patologías visuales afectan a actividades cotidianas como leer, desplazarse o reconocer rostros. Esta propuesta persigue fomentar la empatía y aumentar la comprensión social hacia las personas con baja visión, un colectivo que supera las 400.000 personas en España. El recorrido se completa con un espacio de orientación y recursos para pacientes y cuidadores en el que participa la Fundación ONCE Baja Visión.
